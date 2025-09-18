НИСУ СВЕ БАНКЕ ИСТЕ Енормни иницијални трошкови у АИК банци воде грађане директно у дужничко ропство

Република Србија је 2025. године увела програм подршке младима за куповину прве некретнине и ограничила каматне стопе на стамбене кредите, уз учешће за кредит од само један одсто вредности некретнине.

Такве кредите спонзорише држава. Међутим, они који не испуњавају услове осуђени су да узму редовни стамбени кредит. Поједине банке и даље намећу високе трошкове и каматне стопе. Оне грађане директно доводе у дужничко ропство. Млади брачни парови и породице често се суочавају са ратама стамбених, потрошачких, готовинских кредита које гутају већи део прихода, присиљавајући их да продају породичне некретнине или драгоцености како би измирили дугове, што разара њихове животе и уништава будућност.

АИК банка је пример банке чији услови стамбених кредита оптерећују клијенте енормним иницијалним трошковима од 15.008,22 евра за кредит од 75.000 евра на 30 година. Трошкови укључују менице – 0,40 евра, кредитни биро – 2,20 евра, процену непокретности – 100 евра, оверу заложне изјаве – 90 евра, упис хипотеке – 175 евра, накнаду за обраду – 350 евра, (минимум 250 евра), осигурање некретнине – 40,62 евра и обавезан депозит од чак 14.000 евра, како стоји на сајту Каматица.

Ови трошкови, посебно депозит, представљају огроман финансијски терет за младе породице, присиљавајући их да узимају додатне зајмове још пре куповине стана. Номинална каматна стопа (НКС) од шестомесечни ЕУРИБОР + 2,35 одсто до 4,39 одсто доводи до ефективне каматне стопе (ЕКС) од 4,72 одсто, са месечном ратом од око 294,23 евра, што је укупно 105.922,70 евра за период отплате, преноси НС уживо.

Ризик раста ЕУРИБОР-а може нагло повећати рату, остављајући дужнике у безизлазној ситуацији. Остали пратећи трошкови током отплате износе додатних 1.338,48 евра, додатно погоршавајући финансијски притисак, показују подаци на сајту Каматица.

Док АИК банка намеће ове услове, постоје и друге банке код којих постоје повољни услови, попут државне банке Поштанска штедионица, која нуди знатно повољније опције за стамбене кредите у еврима са осигурањем НКОСК (Национална корпорација за осигурање стамбених кредита).

У овом случају иницијални трошкови су ограничени само на учешће од 17.500 евра, без додатних накнада за обраду, менице или оверу заложне изјаве, што чини процес приступачнијим и мање оптерећујућим за клијенте.

Иако НКС од 6М ЕУРИБОР + 2,60 одсто резултира ЕКС од 5,88 одсто и укупном отплатом од 108.198,90 евра, одсуство скривених трошкова и флексибилност, попут грејс периода до 12 месеци без додатних накнада, пружа већу сигурност у поређењу са АИК Банком.

Готовински и други кредити и повољности



У својој понуди, што је могуће упоредити на сајту Каматица, Поштанска штедионица иде корак даље нудећи јединствене производе које АИК Банка не истиче, попут кредита са осигурањем од незапослености (НКС 13,50 одсто, ЕКС 14,38 одсто, са иницијалним трошковима од само 346 динара), који штити клијенте од губитка посла.

Ту су и готовински кредити са животним осигурањем уз НКС од 15,95 одсто и ЕКС 17,20 одсто, са иницијалним трошковима од 18.296 динара, пружајући додатну сигурност за породице, пишу Новости.

Осим тога, Поштанска штедионица има кредите за рефинансирање без осигурања (НКС 6М БЕЛИБОР + 6,76 одсто, ЕКС 12,77 одсто, са иницијалним трошковима од 346 динара) и са осигурањем живота (НКС 13,90 одсто, ЕКС 14,83 одсто, са иницијалним трошковима од 4.796 РСД), омогућавајући лакше рефинансирање постојећих дугова са нижим трошковима у поређењу са готовинским и рефинансирајућим кредитима за пензионере АИК Банке (НКС 13,50 одсто, ЕКС 14,39 одсто, иницијални трошкови 10.296 РСД), где су накнаде за обраду више (10.000 РСД).

Када је реч о штедњи, обе банке нуде класично орочену штедњу у РСД са НКС и ЕКС од 4,00 одсто за 12 месеци и каматом од 20.000 РСД на улог од 500.000 РСД, али Поштанска штедионица је боља са минималним износом од 10.000 РСД, док АИК Банка дозвољава 0 РСД, међутим Поштанска додаје флексибилност са периодима до 36 месеци без превременог повлачења, чиме избегава губитак камате.

Поштанска штедионица се такође у повољностима за клијенте истиче са текућим рачуном за пријем зараде или пензије, где је отварање бесплатно, месечна накнада од 110-145 РСД (70-90 РСД за пензионере), и богатим услугама попут платних картица, дозвољеног прекорачења, трајног налога, СМС обавештења, хоме банкинга и говорног аутомата, које АИК банка не нуди у свом платном рачуну са основним услугама (месечни трошак 150 РСД, укупно годишње 1.800 РСД).

Додатно, Поштанска штедионица има рачун за остале намене са месечном накнадом само ако постоје финансијске промене, уз онлине банкарство, мобилно банкарство, слање извода на е-маил и СМС сервис, што АИК банка нема у понуди.

Што се тиче камата на минус, Поштанска штедионица је супериорна са нижом каматом на дозвољени минус од 16,19 одсто у поређењу са 18,44 одсто АИК банке.

Ове разлике показују да банке попут АИК својим високим трошковима и ограниченом понудом гура клијенте у финансијску неизвесност, док друге, попут Поштанске штедионице са својим повољним условима и додатним опцијама нуде стабилност и подршку, омогућавајући грађанима да избегну дужничко ропство и остваре своје снове без непотребног терета.



