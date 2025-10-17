Промена у начину на који се обрачунава струја Од 1. октобра дошло до ИЗМЕНА у „ОБРАЧУНСКОЈ СНАЗИ“ Ево о чему се ради, водите рачуна, ДОДАТНИ ТРОШКОВИ лако могући
Акционарско друштво "Електропривреда Србије" (ЕПС) обавестило је потрошаче да је од 1. октобра 2025. године ступила на снагу промена у начину обрачуна тарифног елемента активна снага, познатог као "обрачунска снага" и "прекорачена снага".
Из ЕПС-а наводе да се ова измена спроводи "у складу са новом Методологијом за одређивање цене електричне енергије и пратећом Одлуком".
До сада се тарифа "обрачунска снага" утврђивала на основу месечне максималне активне снаге која је измерена на мерном уређају, али само ако та снага није прелазила одобрену снагу из решења о прикључењу.
Према новој, тренутно важећој Методологији, обрачун се више не заснива на стварно измереној снази коју корисник потроши, већ на одобреној снази утврђеној решењем о прикључењу.
Сада се и у ситуацији када је месечна максимална активна снага мања или једнака одобреној снази, за тарифу 'обрачунска снага' примењује износ одобрене снаге утврђен решењем о одобрењу за прикључење, односно електроенергетском сагласношћу, наведено је у саопштењу ЕПС-а.
Ова новина у пракси значи да се корисницима обрачунава тарифа према одобреној снази, без обзира на то да ли су у одређеном месецу потрошили мање енергије.
Шта ако дође до прекорачења снаге?
ЕПС је појаснио да се тарифа "прекорачена снага" примењује "у случају да максимална активна снага измерена на мерном уређају превазиђе одобрену снагу". У том случају биће примењене две тарифе, што може довести до додатних трошкова за потрошаче који у неком месецу премаше одобрену снагу.
Како грађани могу смањити одобрену снагу?
ЕПС напомиње да потрошачи који сматрају да им је одобрена снага већа од стварних потреба могу да поднесу захтев за њено трајно смањење.
У складу са Законом о енергетици, корисници имају могућност да оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, поднесу захтев за издавање одобрења за прикључење, којим се захтева трајна промена, тј. смањење одобрене снаге, наводи ЕПС.
Захтев се подноси на званичном обрасцу доступном на сајту Електродистрибуције Србије. Попуњен образац, заједно с потребним прилозима (доказ о идентитету, доказ о имовинско-правним односима и оверен захтев), предаје се писарници надлежног огранка Електродистрибуције Србије.
За додатне информације, потрошачи могу писати на имејл адресу [email protected] или контактирати надлежну службу ЕПС АД Београд.
Суштина измене је да се корисницима од сада обрачунава тарифа "обрачунска снага" према одобреној, а не измереној снази, што може довести до већих рачуна за оне који троше мање енергије од одобрене, уколико претходно не затраже смањење, пише Телеграф бизнис.