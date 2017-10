Ник Кејв: Хвала вам Београде, прелепи сте

Са каријером дугом 34 године, Ник Кејв заједно са својим бендом, инспирише невероватну оданост својих фанова, чиме може да се похвали неколицина његових колега. Зато не чуди што је Арена била распродата и што су најудаљенија места била попуњена.

"The Bad Seeds" звучали су невероватно док су елегантно прелазили са нежних на френетичне ритмове, док је Кејв својом појавом и гласом хипнотисао све присутне.

Аустралијска звезда је концерт отворила седећи на столици, али је већи део концерта провео са својим обожаваоцима, додирујући руке обожаватеља у првими редовима. Тражио је од њих да тапшу, певају и што је најважније поделе емоције из песама.

Већи део сет листе, чиниле су нумере са новог албума "Скелетон трее", који је настао у периоду када је Кејв изгубио сина.

"Jesus alone", "Магнето", "Гирл ин амбер", "I need you", "Skeleton tree", смењивале су се једна са другом. Са друге стране, нумере као што су, "Higgs Boson blues", "From her to eternity", донеле су френетични ритам и изненађење.

"Рекао сам вам да ће ова публика бити невероватна", узвикнуо је свом бенду Ник Кејв у једном моменту.

Публика је заједно са Кејвом певала нумере "The ship song" и "Jubilee street", а посебан тренутак на концерту настаје за време извођења нумере "Into my arms".

"Хвала вам много, прелепи сте. Хвала Београде", понављао је музичар.

После неколико минута енергичног аплаудирања, Кејв се вратио на сцену са својим бендом и велико финале концерта почело је нумером "Weeping song".

Тада се Кејв још више приближио публици, ишетавши са главног дела бине. Препуна Арена је без даха пратила сваки Кејвов знак, певајући заједно са њим.

Песмом "Push the sky away", Кејв је публику позвао да му се придружи на бини и педесетак људи искористило је прилику да одушевљено игра са славним музичарем.

После 150 минута, Кејв је завршио концерт.