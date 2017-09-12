Искључења струје за среду, 13. септембар

НОВИ САД: Косте Рацина 6-10, 16, 24-38, 19-21, Јанка Чмелика 28, 28А, 34, 48, 47, 51, Јанка Веселиновића 21-25, Веселина Маслеше 40, Цанкарева 22, 25, 25А, од 11 до 13 часова, Коперникова 38, 42-44, 45, 49-51, Хаџи Рувимова 39-69, Веселина Маслеше 22-26, 58-72, 48, 52-54, Јанка Чмелика 18, 3-5, 9, 13, 17, централа и хидрант, од 8 до 10 часова. Део Новог насеља - улица Манасијска и Пољски пут, од 9 до 11 часова.

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Повремено у делу насеља Чардак, од 8 до 14 часова.

БЕОЧИН СЕЛО: Део улице Стојана Новаковића од цркве до окретнице и улица Партизанска, од 8:30 до 13 часова.

РУМЕНКА: Змај Јовина од Арсенија Чарнојевића до Партизанске, Михајла Пупина од Петефи Шандора до Косовске, од 8:30 до 13 часова.

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Повремено Стражилово и викенд насеље Ешиковац, од 8 до 14 часова.