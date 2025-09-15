(ВИДЕО) ЕВАКУИСАН БИОСКОП АРЕНА СИНЕПЛЕКС Укључио се противпожарни аларм СУМЊА СЕ НА ОВО
15.09.2025. 19:06 19:26
Биоскоп Арена Синеплекс вечерас је евакуисан након што се укључио противпожарни аларм. Сви посетиоци били су замољени да напусте сале, а пројекције су прекинуте.
Како незванично сазнајемо, у једној од биоскопских сала осетио се дим. За сада није познато шта је довело до укључивања аларма, нити да ли је постојала реална опасност по посетиоце.
Према првим информацијама, сумња се да је у питању проблем са вентилацијом, али званичне потврде о томе још увек нема.