clear sky
9°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ПРЕДАВАЊЕ ВЛАДИМИРА ПАПИЋА НА ТЕМУ „Уста пуна земље Бранимира Шћепановића“ на Јутјуб каналу КЦНС

19.10.2025. 10:00 10:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
a
Фото: Youtube / KCNS

Предавање Владимира Папића на тему „Уста пуна земље Бранимира Шћепановића“ (18. 10. 2025) можете погледати на нашем Јутјуб каналу.

Роман „Уста пуна земље“ Бранимира Шћепановића објављен је 1974. године и представља значајно дело српске књижевности. У свету је продато више од пола милиона примерака ове књиге. 

Папић говори о преломним тренуцима унутар српске књижевности шездесетих и седамдесетих година 20. века где, упркос светској слави, Шћепановић бива занемарен и заборављен због одређених полемика са Данилом Кишом. 

„Уста пуна земље“ је врло важан роман, иако невелик обимом, због тога што представља различите перспективе разумевања јунака унутар колектива и унутар борбе са сопственом прошлошћу, смртношћу и идентитетом.

предавање кцнс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај