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ОЛ Пећинци: Ловци уловили бодове

20.04.2017 • 10:46 10:47
Извор: Dnevnik.rs
Домаћини су били много конкретнији, и у првом делу, а у наставку још више, али, гости су успели да изједначе у финишу првог полувремена заслужено.       
fudbal
Фото: Dnevnik.rs

Ловац - Срем 3:2 (1:1)

КАРЛОВЧИЋ: Стадион Ловца, гледалаца 150, судија Бербер (Пећинци). Стрелци: Бошковић у 5. и 85, Масал у 52. за Ловац, а Бантић у 40.и 81. минуту за Срем. Црвени картон:  Драгосавац (Срем). 

ЛОВАЦ: Самарџић 7, Павловић 7, Глушац 6, Масал 7, З. Деврња 7, Ђ. Деврња 7, Ђорђевић 7, Надер Ковачевић 7, Бошковић 8 (Јовичић 7), Дарабуц 7, Будимировић 7.

СРЕМ: Драгосавац 7, Бабић 7, С. Ранковић 7, Бантић 8, Марковић 7 (Девић), Бабић 7, Живановић 7, Тодоровић 7, Вуковић 7, Андрић 7, Пајазатовић 7 (Турудић), Павков 7.

С. О.

ШИМАНОВЦИ: Хајдук - Младост (П) 6:1, ОГАР: Шумар - Словен 4:0, АШАЊА: Камени - Витез 7:2, КАРЛОВЧИЋ: Ловац - Срем 3:2, ДЕЧ: Сремац -Доњи Срем 1:4.

1. Доњи Срем

11

10

0

1

41:5

30

2. Ловац

11

8

2

1

35:13

26

3. Хајдук (Ш)

11

6

1

4

28:10

19

4. Сремац

11

6

1

4

38:22

19

5. Шумар

11

6

1

4

22:15

19

4. Срем

11

6

0

5

19:15

18

7. Камени

11

3

3

5

20:25

12

8. Младост (П)

11

2

2

7

13:31    8

 

9. Словен

11

2

1

8

14:49    7

 

10. Витез

11

0

1

10

14:59    1

 

 

20.04.2017 • 10:46 10:47
Извор: Dnevnik.rs
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