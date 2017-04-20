ОЛ Пећинци: Ловци уловили бодове

Ловац - Срем 3:2 (1:1)

КАРЛОВЧИЋ: Стадион Ловца, гледалаца 150, судија Бербер (Пећинци). Стрелци: Бошковић у 5. и 85, Масал у 52. за Ловац, а Бантић у 40.и 81. минуту за Срем. Црвени картон: Драгосавац (Срем).

ЛОВАЦ: Самарџић 7, Павловић 7, Глушац 6, Масал 7, З. Деврња 7, Ђ. Деврња 7, Ђорђевић 7, Надер Ковачевић 7, Бошковић 8 (Јовичић 7), Дарабуц 7, Будимировић 7.

СРЕМ: Драгосавац 7, Бабић 7, С. Ранковић 7, Бантић 8, Марковић 7 (Девић), Бабић 7, Живановић 7, Тодоровић 7, Вуковић 7, Андрић 7, Пајазатовић 7 (Турудић), Павков 7.

С. О.

ШИМАНОВЦИ: Хајдук - Младост (П) 6:1, ОГАР: Шумар - Словен 4:0, АШАЊА: Камени - Витез 7:2, КАРЛОВЧИЋ: Ловац - Срем 3:2, ДЕЧ: Сремац -Доњи Срем 1:4.