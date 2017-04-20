ОЛ Пећинци: Ловци уловили бодове

Ловац - Срем 3:2 (1:1)
КАРЛОВЧИЋ: Стадион Ловца, гледалаца 150, судија Бербер (Пећинци). Стрелци: Бошковић у 5. и 85, Масал у 52. за Ловац, а Бантић у 40.и 81. минуту за Срем. Црвени картон: Драгосавац (Срем).
ЛОВАЦ: Самарџић 7, Павловић 7, Глушац 6, Масал 7, З. Деврња 7, Ђ. Деврња 7, Ђорђевић 7, Надер Ковачевић 7, Бошковић 8 (Јовичић 7), Дарабуц 7, Будимировић 7.
СРЕМ: Драгосавац 7, Бабић 7, С. Ранковић 7, Бантић 8, Марковић 7 (Девић), Бабић 7, Живановић 7, Тодоровић 7, Вуковић 7, Андрић 7, Пајазатовић 7 (Турудић), Павков 7.
С. О.
ШИМАНОВЦИ: Хајдук - Младост (П) 6:1, ОГАР: Шумар - Словен 4:0, АШАЊА: Камени - Витез 7:2, КАРЛОВЧИЋ: Ловац - Срем 3:2, ДЕЧ: Сремац -Доњи Срем 1:4.
|
1. Доњи Срем
|
11
|
10
|
0
|
1
|
41:5
|
30
|
2. Ловац
|
11
|
8
|
2
|
1
|
35:13
|
26
|
3. Хајдук (Ш)
|
11
|
6
|
1
|
4
|
28:10
|
19
|
4. Сремац
|
11
|
6
|
1
|
4
|
38:22
|
19
|
5. Шумар
|
11
|
6
|
1
|
4
|
22:15
|
19
|
4. Срем
|
11
|
6
|
0
|
5
|
19:15
|
18
|
7. Камени
|
11
|
3
|
3
|
5
|
20:25
|
12
|
8. Младост (П)
|
11
|
2
|
2
|
7
|
13:31 8
|
|
9. Словен
|
11
|
2
|
1
|
8
|
14:49 7
|
|
10. Витез
|
11
|
0
|
1
|
10
|
14:59 1
|