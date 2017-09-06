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ОЛ Рума–Ириг: Ветерани донели бод

06.09.2017 • 11:48 11:51
Извор: Dnevnik.rs
Фаворизовани гости, нису успели, да савладају упорне и борбене домаћине.
Jedinstvo Kraljevci
Фото: Екипа Јединства из Краљеваца

Мада, су играли, опуштено, домаћини, предвођени, прекаљеним ветеранима, З. Радивојевићем и Бежановићем, пружили су достојан отпор. И заслужено су освољили велики бод.

Д. Нинковић     

Борац (С) – Фрушкогорац 3:3 (1:3)

СТЕЈАНОВЦИ: Стадион Борца, гледалаца 50, судија Узелац (Рума).Стрелци: Опачић у 23, Бежановић у 88. и З. Радивојевић у 90. за Борац, а Павловић у 15. и 20. и М. Топић у 35. минуту за Фрушкогорац. Жути картони: З. Радивојевић, Петковић, Д. Ђаковић (Борац), Миоковић, Цурковић (Фрушкогорац).

БОРАЦ: З. Радивојевић 7 (Вукмировић), Ракита 7, Максић 7, Петковић 7, Д. Ђаковић 7, Зељајић 7,  Раковић 7, Кескешеновић 7, Опачић 7, Бежановић 7, Торњански 7.

ФРУШКОГОРАЦ: Д. Кнежевић 7, Б. Кнежевић 6, Обреновић 6, А. Топић 7, Бакић 7, Бјељац 7, Антонић 7, М. Топић 7 (Цурковић), Бајић 7, Павловић 7, Миоковић 7.

У дербију кола, домаће, Јединство је било боље, баш за један гол. Јовић је био стрелац са беле тачке. Предходно је Влајин, неспортским стартом с леђа, срушен у казненом простору гостију. А, гости су могли да изједначе такође са беле тачке. Али, је Кулић шутирао лопту небу под облаке.

Б. Кордолуп

Јединство (К) - Јединство (П) 1:0 (1:0)

КРАЉЕВЦИ: Стадион Јединства, гледалаца 50, судија Николић (Рума).Стрелац: Јовић у 14. минуту (из пенала). Жути картони: Рикановић, Јовић, Томић, Спасојевић (домаћи), Д. Клајн, Н. Сабо, Кулић, Новаковић (гости).

ЈЕДИНСТВО (К): Кошутић 7, Јовић 8, Влајин 7, Ненадић 7, Драган Честић 7, Томић 7, Миловановић 8, С. Лазаревић 7, Кордолуп 8 (Богдановић 7), Рикановић 8 (Ласковић 7), Спасојевић 7.

ЈЕДИНСТВО (П): В. Сабо 7, Шкара 6, Н. Сабо 6, Д. Клајн 7 (Настић 6), Кулић 7, И. Клајн 6, Новаковић 7,  Ђурашевић 7, Лозић 7, Гавриловић 7 (Стојановић 6), Бошњачић 7.

ШАТРИНЦИ: 27.октобар - Сремац (Д) 2:2, ГРАБОВЦИ: Граничар -Јединство (Р) 1:2, НЕРАДИН: Војводина - Полет 1:2, СТЕЈАНОВЦИ: Борац -Фрушкогорац 3:3, КРАЉЕВЦИ: Јединство - Јединство (П) 1:0, ВОГАЊ: Слога -Младост (П) 9:2.

 

1. Слога (В)

2

2

0

0

17:2

6

2. Полет

2

2

0

0

7:1

6

3. Једин. (К)

2

2

0

0

6:0

6

4. Једин.  (Р)

2

2

0

0

5:3

6

5. Фрушког.

2

1

1

0

7:3

4

6. Једин. (П)

2

1

0

1

6:3

3

7. Сремац (Д)

2

0

1

1

4:5

1

8. Борац (С)

2

0

1

1

5:9

1

9. 27.октобар

2

0

1

1

2:10

1

10. Војводина

2

0

0

2

1:6

0

11. Граничар (Г)

2

0

0

2

1:7

0

12. Младост (П)

2

0

0

2

2:14

0

 

06.09.2017 • 11:48 11:51
Извор: Dnevnik.rs
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