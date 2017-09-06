ОЛ Рума–Ириг: Ветерани донели бод

Мада, су играли, опуштено, домаћини, предвођени, прекаљеним ветеранима, З. Радивојевићем и Бежановићем, пружили су достојан отпор. И заслужено су освољили велики бод.

Д. Нинковић

Борац (С) – Фрушкогорац 3:3 (1:3)

СТЕЈАНОВЦИ: Стадион Борца, гледалаца 50, судија Узелац (Рума).Стрелци: Опачић у 23, Бежановић у 88. и З. Радивојевић у 90. за Борац, а Павловић у 15. и 20. и М. Топић у 35. минуту за Фрушкогорац. Жути картони: З. Радивојевић, Петковић, Д. Ђаковић (Борац), Миоковић, Цурковић (Фрушкогорац).

БОРАЦ: З. Радивојевић 7 (Вукмировић), Ракита 7, Максић 7, Петковић 7, Д. Ђаковић 7, Зељајић 7, Раковић 7, Кескешеновић 7, Опачић 7, Бежановић 7, Торњански 7.

ФРУШКОГОРАЦ: Д. Кнежевић 7, Б. Кнежевић 6, Обреновић 6, А. Топић 7, Бакић 7, Бјељац 7, Антонић 7, М. Топић 7 (Цурковић), Бајић 7, Павловић 7, Миоковић 7.

У дербију кола, домаће, Јединство је било боље, баш за један гол. Јовић је био стрелац са беле тачке. Предходно је Влајин, неспортским стартом с леђа, срушен у казненом простору гостију. А, гости су могли да изједначе такође са беле тачке. Али, је Кулић шутирао лопту небу под облаке.

Б. Кордолуп

Јединство (К) - Јединство (П) 1:0 (1:0)

КРАЉЕВЦИ: Стадион Јединства, гледалаца 50, судија Николић (Рума).Стрелац: Јовић у 14. минуту (из пенала). Жути картони: Рикановић, Јовић, Томић, Спасојевић (домаћи), Д. Клајн, Н. Сабо, Кулић, Новаковић (гости).

ЈЕДИНСТВО (К): Кошутић 7, Јовић 8, Влајин 7, Ненадић 7, Драган Честић 7, Томић 7, Миловановић 8, С. Лазаревић 7, Кордолуп 8 (Богдановић 7), Рикановић 8 (Ласковић 7), Спасојевић 7.

ЈЕДИНСТВО (П): В. Сабо 7, Шкара 6, Н. Сабо 6, Д. Клајн 7 (Настић 6), Кулић 7, И. Клајн 6, Новаковић 7, Ђурашевић 7, Лозић 7, Гавриловић 7 (Стојановић 6), Бошњачић 7.

ШАТРИНЦИ: 27.октобар - Сремац (Д) 2:2, ГРАБОВЦИ: Граничар -Јединство (Р) 1:2, НЕРАДИН: Војводина - Полет 1:2, СТЕЈАНОВЦИ: Борац -Фрушкогорац 3:3, КРАЉЕВЦИ: Јединство - Јединство (П) 1:0, ВОГАЊ: Слога -Младост (П) 9:2.