light rain
12°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕКУЛА РАШИОВАН ПРЕУЗЕО ФК ВЕТЕРНИК Повратак играча и тренера у свој клуб

02.10.2025. 14:38 14:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Војводина
Фото: ФК Војводина

Секула Рашиован (1981) нови је стратег ФК Ветерник. Некадашњи фудбалер овог клуба, који је носио и дрес Пролетера, РФК Новог Сада и омладинаца Војводине, враћа се у Ветерник као искусан стручњак са више од деценије тренерског рада иза себе.

Рашиован је тренерску каријеру започео 2013. у омладинској селекцији РФК Новог Сада, а већ 2016. добио прилику да води први тим. Уследила је сарадња са ФК Војводином, где је био асистент, а затим и тренер омладинаца. Искуство је стицао и у Пролетеру као помоћник у стручном штабу, потом у Раднику из Сурдулице, а радио је и у Младости ГАТ као аналитичар и асистент. Последња станица била му је Војводина, где је 2024–2025. био део тренерског тима првог састава.

Власник УЕФА „А“ лиценце, Рашиован је познат по посвећености раду са младим играчима, али и по жељи да екипе гради на дисциплини и јасном стилу игре.

Повратак у Ветерник изазвао је позитивне реакције навијача и управе, који у њему виде човека способног да подигне ниво игре и врати клуб на место које му припада.

Ј. Г.

 

фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај