СЕКУЛА РАШИОВАН ПРЕУЗЕО ФК ВЕТЕРНИК Повратак играча и тренера у свој клуб
Секула Рашиован (1981) нови је стратег ФК Ветерник. Некадашњи фудбалер овог клуба, који је носио и дрес Пролетера, РФК Новог Сада и омладинаца Војводине, враћа се у Ветерник као искусан стручњак са више од деценије тренерског рада иза себе.
Рашиован је тренерску каријеру започео 2013. у омладинској селекцији РФК Новог Сада, а већ 2016. добио прилику да води први тим. Уследила је сарадња са ФК Војводином, где је био асистент, а затим и тренер омладинаца. Искуство је стицао и у Пролетеру као помоћник у стручном штабу, потом у Раднику из Сурдулице, а радио је и у Младости ГАТ као аналитичар и асистент. Последња станица била му је Војводина, где је 2024–2025. био део тренерског тима првог састава.
Власник УЕФА „А“ лиценце, Рашиован је познат по посвећености раду са младим играчима, али и по жељи да екипе гради на дисциплини и јасном стилу игре.
Повратак у Ветерник изазвао је позитивне реакције навијача и управе, који у њему виде човека способног да подигне ниво игре и врати клуб на место које му припада.
Ј. Г.