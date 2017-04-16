Српска лига – Војводина: Бурсаћ потврдио тријумф

Пригревчани су повели у 6. минуту, након што је Небојша Ивановић, после одлично изведеног корнера Вуковића, из непосредне близине послао лопту у мрежу. У 15. минуту Балабановић је шутира ка голу Борца, али је његов шут Киш руком блокирао и скривио једанаестерац, који је Ћовин претворио у вођство од 2:0.

Чинило се да ће гости доживети убедљив пораз, међутим погодак Александра Шушњара у 30. минуту, после грубе грешке одбране Братства 1946, вратио их је у живот, а домаћини су почели да падају у игри. Минут пре одласка на одмор поново је арбитар Џомбић показао на белу тачку, јер је неко од гостију руком играо у свом казненом простору, али је овог пута Козловачки зауставио шут Ћовина.

У наставку је у игру ушао Владетић који је буквално препородио игру домаћина, а победу је оверио млади Бурсаћ у 78. минуту, лепим поготком са ивице шеснаестерца.

Ј. Бањац

Братство 1946 – Борац 3:1 (2:1)

ПРИГРЕВИЦА: Стадион ФК Братство, гледалаца: око 400. Судија: Џомбић (Стара Пазова). Стрелци: Н.Ивановић у 6, Ћовин (из пенала) у 25. и Бурсаћ у 78. за Братство 1946, а А. Шушњар 30. минуту за Борац. Жути картони: Вејиновић, Вуковић (Братство 1946), а Киш, Тројановић (Борац).

БРАТСТВО 1946: Студен 7, Н. Ивановић 7, Вејиновић 8, Вуковић 8, (Поповић), Бајчев 7, Макар 7, (А. Ивановић), Славуљица 7, Ћовин 8, Бурсаћ 8, Фабер 7, Балабановић 7 (Владетић 8).

БОРАЦ: Козловачки 7, М. Шушњар 7, Киш 6, Тројановић 6, (Стаменковић), Смаилагић 6, (Додић), М. Миловац 7, Дучић 6, Ановић 6, Тома 6, (Крњинац 6), А. Шушњар 7, С. Миловац 6.

Омладинац - Цемент 3:2

Слога - Вршац 0:1

Раднички (Ш) - Дунав 2:1

Братство - Борац 3:1

Бачка - Раднички (НП) 3:2

Железничар - Ц. звезда 3:1

ТСЦ - Раднички (ЗР) 1:1

Слободан је био Раднички (СМ)

1. Братство 20 15 3 3 44:16 48 2. Омладинац 20 15 1 4 37:15 46 3. Дунав 21 11 4 6 28:21 37 4. Бачка 21 9 6 6 23:19 33 5. ТСЦ 20 9 5 6 27:17 32 6. Вршац 21 10 1 10 26:29 31 7. Железничар 21 7 7 7 31:27 28 8. Борац (С) 20 7 6 7 27:26 27 9. Рад. (СМ) 20 6 6 8 24:32 24 10. Рад. (НП) 20 5 6 9 25:31 21 11. Цемент 21 5 6 10 23:29 21 12. Рад. (Ш) 21 6 3 12 18:36 21 13. Ц. звезда 20 4 7 9 21:27 19 14. Рад. (Зр) 20 5 4 11 18:34 19 15. Слога 21 3 9 9 20:32 18

У следећем колу (22. и 23. априла у 16) састају се: ТСЦ - Омладинац, Раднички (ЗР) - Раднички (СМ), Црвена звезда - Бачка, Раднички (НП) - Братство, Борац - Раднички (Ш), Дунав - Слога, Вршац - Цемент, Слободан је Железничар.