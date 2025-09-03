ТСЦ СЕ ПОЈАЧАО: Репрезентативац Северне Македоније Бојан Димоски у Бачкој Тополи
03.09.2025. 12:25 12:27
Фудбалски репрезентативац Северне Македоније Бојан Димоски потписао је уговор са ТСЦ-ом.
Димоски (23) је у ТСЦ стигао из Акрона из Тољатија. Он је други део прошле сезоне провео на позајмици у Партизану, а за "црно-беле" је одиграо само четири утакмице.
Димоски је пре Акрона наступао за Тетекс, Вардар и Академију Пандев.
За репрезентацију Северне Македоније одиграо је 20 утакмица.