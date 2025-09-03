clear sky
ТСЦ СЕ ПОЈАЧАО: Репрезентативац Северне Македоније Бојан Димоски у Бачкој Тополи

03.09.2025. 12:25
dimovski
Фото: ФК ТСЦ

Фудбалски репрезентативац Северне Македоније Бојан Димоски потписао је уговор са ТСЦ-ом.

Димоски (23) је у ТСЦ стигао из Акрона из Тољатија. Он је други део прошле сезоне провео на позајмици у Партизану, а за "црно-беле" је одиграо само четири утакмице.

Димоски је пре Акрона наступао за Тетекс, Вардар и Академију Пандев.

За репрезентацију Северне Македоније одиграо је 20 утакмица.

Спорт Фудбал
