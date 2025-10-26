overcast clouds
ЈОКИЋ УШАО У ИСТОРИЈУ НБА Српски центар тек пети играч који је везао два трипл-дабла на старту сезоне

26.10.2025. 12:17 12:19
Пише:
Дневник
Извор:
Euronews.rs
Коментари (0)
Фото: Youtube printscreen/ESPN kanal

Никола Јокић исписао је историју НБА лиге претходне ноћи, и то му је пошло за руком већ у другом мечу сезоне.

Након што је у првом колу остварио трипл-дабл против Голден Стејта, Јокић је то поновио и у дуелу са Финиксом, поставши тек пети играч у историји који сезону отвара са два трипл-дабла.

Српски центар предводио је Денвер до убедљиве победе над Финиксом (133:111), и то играјући готово у „другој брзини“. За само 32 минута на паркету завршио је меч са 14 поена, 14 скокова и 15 асистенција.

Био је ово 166. трипл-дабл у каријери Николе Јокића.

На овом мечу забележио је и три украдене лопте и пет изгубљених лопти, док је његов шут био скроман (5/8) јер је одлучио да се мало „склони“ на почетку сезоне.

Фокусирао се на разигравање тима, а захваљујући томе ангажовано је знатно више играча него раније.

(Euronews.rs)

Спорт Кошарка
