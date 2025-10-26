ЈОКИЋ УШАО У ИСТОРИЈУ НБА Српски центар тек пети играч који је везао два трипл-дабла на старту сезоне
Никола Јокић исписао је историју НБА лиге претходне ноћи, и то му је пошло за руком већ у другом мечу сезоне.
Након што је у првом колу остварио трипл-дабл против Голден Стејта, Јокић је то поновио и у дуелу са Финиксом, поставши тек пети играч у историји који сезону отвара са два трипл-дабла.
Српски центар предводио је Денвер до убедљиве победе над Финиксом (133:111), и то играјући готово у „другој брзини“. За само 32 минута на паркету завршио је меч са 14 поена, 14 скокова и 15 асистенција.
Био је ово 166. трипл-дабл у каријери Николе Јокића.
На овом мечу забележио је и три украдене лопте и пет изгубљених лопти, док је његов шут био скроман (5/8) јер је одлучио да се мало „склони“ на почетку сезоне.
Фокусирао се на разигравање тима, а захваљујући томе ангажовано је знатно више играча него раније.
Nikola Jokic becomes only the fifth player in NBA history to open up a season with back-to-back triple-doubles 🔥🇷🇸
14 PTS
14 REB
15 AST pic.twitter.com/HwxVXo9nT7
— BasketNews (@BasketNews_com) October 26, 2025
(Euronews.rs)