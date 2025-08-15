НЕМА ВИШЕ КОНОРА МЕКГРЕГОРА: Званично је склоњен са листе бораца код УФЦ уговором
Ирски ММА борац Конор Мекгрегор и званично је склоњен са листе бораца код УФЦ уговором.
Конор Мекгрегор више није УФЦ борац пошто је у четвртак, 14. августа, склоњен са списка бораца елитне организације и то је званично објављено.
Можемо слободно рећи да се ради о крају једне ере, пошто је Конор један од ретких спортиста у модерном добу који је у једном тренутку био већи од спорта којим се бавио.
Популарни "Ноториоус" илити "Мyстиц Мац" надимци које је добио по томе што је имао способност да предвиди исход својих борби и да арогантним наступом уђе у главу противнику.
Сада има 37 година и није се борио од 2021. године након што је по други пут заредом изгубио од Дастина Поиријеа, након што је сломио ногу у току меча.
У каријери има 22 победе и 6 пораза, а осим Дастина, у УФЦ је губио по једном од Хабиба Нурмагомедова и Нејта Дијаза.
Конор остаје записан као први борац са два шампионска појаса (две различите категорије) истовремено, али исто тако и једини борац у историји УФЦ који никада није бранио свој појас.
Борбе у мање познатим промоцијама попут Цаге Wарриорс и домаћих организација креирали су његову "ауру" и од Конора направили борца арогантног и победничког менталитета.
Уз сјајног тренера Џона Каваноа постао је мајстор за нокауте, икона стрпљивих бораца и човек челичне воље са невероватном способношћу за адаптацију плус је имао могућност да "предвиди" исходе својих мечева.
Стигао је у УФЦ 2013. године и одмах остваривао победе нокаутом над Бримиџом, Холовејем, Брандаом, Поиријеом и Сивером, а онда невероватни тријумфи над Мендезом и Алдом.
Радио је и бокс меч егзибицију са Флојдом Мејведером у наступу који је пратио цео свет.
Био је и суспендован након борбе са Хабибом након силних свађа и тензија је туча ескалирала на комплетан тим па је УФЦ морао да га казни, као и руског борца...
Последњих година је мета таблоида и централна тема жуте штампе због недоличног понашања, велике количине алкохола и наркотика, али и оптужбама за сексуално насиље.
Конор остаје упамћен као један од најутицајнији бораца свог времена и човек који је ММА спорт "бацио" на светску мапу и то му нико никада не може одузети.
Неко ће рећи да за њега не важе иста правила за тестирање на недозвољене супстанце као за остале спортисте, тако да не треба искључивати његов повратак.
Дејна Вајт, први човек УФЦ и човек који је јавно више пута пружио Конору подршку, рекао је да се Мекгрегор спрема и да вредно тренира готово сваког дана.
Зато не треба искључити Коноров повратак у УФЦ, посебно на чувени догађај у Белој кући који је најављен за 4. јул 2026. године поводом рођендана САД.
"Ако сте пратили, Конор објављује видео снимке с тренинга, а вратио се и у анти-допинг протокол. Он жели борбу у Белој кући. Слушајте, ако је он одлучио да се врати у форму и да се држи тренинга, онда је то дефинитивно меч који жели. Константно ми говори како жели да се бори тамо. Видећемо како ће се све то одиграти током наредних неколико месеци", рекао је Дејна у "Пардон Мy Таке" подкасту.
Ипак, треба имати на уму да се Конор Мекгрегор није званично повукао и такође се сетимо да се прошли пут веома брзо вратио из пензије.