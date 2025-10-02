light rain
ТРЕЋИ МЕМОРИЈАЛ „ДРАГОМИР РАДУКИН ДРАШПИКА" У ЧАСТ ЛЕГЕНДАРНОГ РУКОМЕТНОГ КИБИЦЕРА КАЋА Панчевке и Темеринци до трофеја

Војводина
Фото: ЈГ

Под сводовима спортске дворане Храм у Светосавском дому у Каћу, на велики празник Крстовдан, одржан је Трећи ветрерански меморијал „Драгомир Радукин Драшпика“, у знак сећања на легендарног рукометног кибицера и једног од оснивача РК Југовић.

На турниру, који је имао више пријатељски него такмичарски карактер, окупило се осам екипа – међу њима рукометашице из Панчева, Војводине и Великог Градишта, као и мушки састави из Суботице, БАСК-а, Темерина, Панчева и домаћина – ветерана Југовића. Атмосфера је била весела, у духу самог Драшпике, који је својим осмехом и енергијом оставио неизбрисив траг у Каћу и шире.

Пре свечаног отварања, учеснике и публику поздравио је Алекса Радукин, Драшпиким син.

– Мој отац је волео рукомет, Југовић и свој Каћ. Био је човек који је умео да окупи и да унесе радост свуда око себе. Хвала вам што чувате успомену на њега и што данашњим турниром показујете колико је значио свима нама - рекао је, између осталог, Алекса.

У такмичарском делу турнира, међу рукометашицама, прво место припало је Панчеву, које је иза себе оставило екипе Војводине и Великог Градишта. У мушкој конкуренцији, после занимљивих и борбених утакмица, тријумфовао је Темерин, који је био најбољи у конкуренцији пет екипа.

Како и приличи успомени на Драшпику, после рукомета уследило је „треће полувреме“ – дружење, евоцирање успомена и песма, баш у духу човека којем је меморијал и посвећен.

Текст и фото: Ј. Галић

