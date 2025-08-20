ЗАВРШЕН РУКОМЕТНИ ТУРНИР „ТРОФЕЈ СРБИЈЕ“: Нови Сад први пут домаћин
20.08.2025. 16:44 16:58
Коментари (0)
Традиционални рукометни турнир за млађе категорије „Трофеј Србије“ први пут је одржан у Новом Саду.
Турнир се организује 11 година. Претходних десет година организатор је био град Смедерево, а име турнира је било „Смедеревска јесен“. Нови Сад је био домаћин ове године.
Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед поздравила је младе спортисте и честитала им на успесима. На турниру је учествовало око 1000 рукометаша и рукометашица из осам земаља.