(ФОТО) МИСТЕРИОЗАН НЕСТАНАК ЧОВЕКА ИЗ КУЛЕ Продао сву земљу пре нестанка, полиција и породица апелују за помоћ! Нема га већ месец дана

Ritner Čongor
Фото: Nestali Srbija

Ритнер Чонгор (46) из Куле нестао је пре више од месец дана, 21. септембра, након што је у јутарњим часовима напустио породичну кућу, не оставивши никакву поруку. Његов нестанак пријављен је полицији, а породица и пријатељи су у великој неизвесности.

Нестали Чонгор је непосредно пре нестанка продао део своје земље. Додатну мистерију ствара чињеница да, иако није понео лична документа Републике Србије, постоји могућност да је са собом имао мађарски пасош.

Ипак, званични подаци граничне полиције не региструју његов излазак из државе на регуларним прелазима, што отвара могућност да је границу прешао илегално или да се и даље налази на територији Србије.

Породица наводи да је Ритнер са мајком имао добре односе и да ништа није указивало на то да планира да оде без најаве.

Ритнер Чонгор је висок 180 цм и тежак око 130 кг. Породица и надлежне службе апелују на све грађане који имају било какве информације о његовом кретању или тренутном боравишту да се хитно јаве најближој полицијској станици.

