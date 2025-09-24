МАЈКА УХАПШЕНА ЗБОГ СМРТИ БЕБЕ У ЛАЋАРКУ НИЈЕ БИЛА КОД КУЋЕ НА ДАН ТРАГЕДИЈЕ? Девојчица пала низ степенице, повреде имала од раније
У селу Лаћарак код Сремске Митровице одиграла се језива породична трагедија.
Двадесетогодишња М. С. налази се у притвору због сумње да је извршила кривично дело насиље у породици, након што је њена једногодишња ћерка преминула од последица повреда које је задобила падом низ степенице.
Драма је, како преноси Пинк, почела 29. августа, када је беба пала низ степенице у породичној кући. Најпре је, преноси Пинк, превезена у болницу у Сремској Митровици, затим у Дечју болницу у Новом Саду, али је, упркос напорима лекара, преминула 11. септембра.
Налаз обдукције, пише портал Пинк.рс, показао је да девојчица није страдала само од последица несрећног пада – већ је имала и раније повреде, међу којима прелом руке и повреде главе. Због тога је, преноси Пинк.рс, покренута сумња да дете није било адекватно збринуто, а полиција је у понедељак ухапсила мајку М. С.
Један рођак породице, како преноси портал Пинк.рс, испричао је за медије да М. С. тог дана, када је девојчица пала низ степенице, уопште није била код куће.