ТРИ ВАЖНА ПРОЈЕКТА НА ПОДРУЧЈУ ВРШЦА Почетак санације дворца у Влајковцу
Министар културе Никола Селаковић посетио је Вршац и потписао три уговора за финансирање пројеката укупне вредности 19.552.000 динара.
Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву који је надлежан за вршачко подручје, немењено је више од 16 милиона динара за прву фазу санације дворца у селу Влајковац, док је Градском музеју Вршац обезбеђено 2,8 милиона за фасаду музејске зграде и археолошку проспекцију јужне обале Великог рита на потезу Банатски Карловац-Потпорањ-Влајковац.
Министар Селаковић је уговоре потписао са директорком Завода за заштиту споменика културе у Панчеву Грозданом Миленков и директорком Градског музеја Вршац Иваном Ранимиров. Подсетивши да је ово министарство минулих година финансирало израду техничке документације, Селаковић је изразио задовољство што ове године почиње ревитализација дворца, прелепог објекта, који ће, како је рекао, наћи своју одрживу намену.
Дворац је у изузетно лошем стању, пао је кров, па је предвиђено покривање и стабилизација конструкције, а потом комплетна конзервација ради спречавање пропадања и могућности будућег реновирања. Биће постављене потпоре на зидовима где је потребно. Дворац у Влајковцу у стилу неокласицизма подигао је 1859. Ђорђе Мочиони, 1888. његова ћерка Георгина удаје се за грофа Бисинген - Нипенбург, по којем се даље дворац назива.
Са градоначелницом Драганом Митровић министар је разговарао и о другим пројектима у области културе значајним за Вршац.
- Српска култура, нарочито новог доба, незамислива је без Града Вршца. Незамислива је српска позоришна сцена без једног фантастичног Јована Стерије Поповића, незамисливо је српско сликарство без једног фантастичног Паје Јовановића, али и српска књижевност без Васка Попе. Све ово квалификује да Вршац буде један од кандидата за националну престоницу културе, али и да добије споменик краљу Петру Првом ослободиоцу, ономе ко је заслужан, између осталог, и за то што је Вршац данас у Србији- поручио је Селаковић и додао да сви ти пројекти Министарство културе мотивишу да још више буде партнер Граду Вршцу и да повећава износе средстава којима учествује у финансирању и у суфинансирању пројеката у области културе.