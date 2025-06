ГУГЛ МЕЊА ПРАВИЛА ЗА ЏИМЕЈЛ Ако га користите, ово су три корака које морате да урадите

Потпредседник Гугла за приватност и безбедност, Еван Котсовинос (Evan Katsovinos), нагласио је да су класичне лозинке (passwords) често рањиве и тешке за управљање, док приступни кључеви (passkeys) нуде једноставан и безбедан начин пријављивања користећи биометрију (biometrics), као што су отисак прста (fingerprint) или препознавање лица (face recognition).

Додавање приступног кључа (passkey) не укида постојеће начине потврде идентитета, али може да заобиђе двостепену верификацију (two-step verification), потврђујући да корисник заиста користи свој уређај.

Како да замените лозинку приступним кључем у три корака

Пре него што започнете, потребно је да имате:

Рачунар са Виндоуз 10 (Windows 10), МекОС Вентура (macOS Ventura) или КромОС 109 (ChromeOS 109) или новијим верзијама.

Паметни телефон са ајОС 16 (iOS 16) или Андроид 9 или новијим, са укљученим Блутућем (Bluetooth) и закључаним екраном (lock screen).

Најновију верзију интернет прегледача (web browser) као што су Кром (Chrome), Еџ (Edge), Фајерфокс (Firefox) или Сафари.

АјОС и Мек корисници треба да имају укључену услугу Ајклауд Кејн (iCloud Keychain).

Затим пратите следеће кораке:

Отворите подешавања (settings) свог Гугловог налога.

У секцији „How you sign in to Google“ изаберите опцију Приступни кључ (Passkey).

Кликните на „Create a passkey“ и пратите упутства, потврђујући идентитет путем отиска прста или препознавања лица.

Ова промена је део Гуглове стратегије да се удаљи од традиционалних лозинки (passwords) и уведе модернија и сигурнија решења за аутентификацију корисника (authentication).