Апликација за бољу повезаност грађана и полиције

Зато се такве корисне технолошке новотарије стално допуњују програмима и апликацијама креираним у сарадњи са стручњацима различитих профила. Циљ је да се развију до нивоа да могу бити на услузи најширем кругу корисника.

У оквиру једног таквог текућег, широко постављеног међународног пројекта “Полиција у заједници”, развија се и нова апликација за мобилне телефоне и интернет портале. Пројекат, који бе се по свом акрониму CITYCop (Citizen Interaction Technologies Yield Commynity Policing) могао у преводу звати и “Градски полицајац”, финансирала је Европска унија у оквиру Хоризонт 2020 програма. Пројекат је започет 2015, завршава се 2018. године и има за циљ да испита због чега европске земље уопште не примењују или у малој мери примењују стратегију “Полиција у заједници”, иако је она усвојена у великом броју тих земаља.

„Као подстицај примени ове стратегије, у оквиру пројекта биће развијена нова апликација за мобилне телефоне и интернет портал у служби “Полиције у заједници”, који ће моћи да буду примењени у сваком европском граду. При креирању апликације водиће се рачуна о културним специфичностима и језицима конкретних средина у Европи“, каже за “Дневник” студенткиња докторских студија на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду Ивана Јаковљев, која учествује у овом пројекту.

Укључено 20 европских универзитета

У реализацију пројекта ”Полиција у заједници” укључено је, уз Универзитет у Новом Саду, 19 европоских универзитета. То су Универзитет у Гронингену Холандија, Универзитет на Малти, Лајбниц универзитет у Хановеру, Laboratory of Citizenship Sciences Италија, Law and Internet Foundation Бугарска, Фраунхофер Немачка, Nutcracker Research Велика Британија, National Research Council Италија, Special Telecommunication Service Румунија, National Intelligence Academy “Михаи Витеазул” Румунија, Advanced Technology Institute Румунија, Minerva Consulting & Communication Белгија, Gjøvik University College Норвешка, Полиција Јужног Јоркшира Велика Британија, Град Лион Француска. Град Фиренца Италија, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights Аустрија, Општинска полиција Француске, Румунска национална полиција, Министарство унутрашњих послова Доња Саксонија Немачка

Креирана апликација и интернет портал омогућаваће директну и двосмерну комуникацију између грађана и полиције, што је један од основних постулата стратегије “Полиција у заједници”. Сем основне могућности да се затражи помоћ, надлежни обевесте о опасности или догађају у току, апликацијом ће се корисник прецизно лоцирати, моћи ће да пошаље фотографије, добије узвратне информације од надлежних...

“Ове технолошке иновације биће усклађене с европским законодавством и поштоваће све прописе о приватности података. У оквиру пројекта, биће развијен и модел тренинга за коришћење апликације и за грађане и за запослене у полицији. У коначном тестирању CITYCoP апликације учествоваће четири европска града: Лисабон, Фиренца, Шефилд и Букурешт – објашњава Јаковљев.

По њеним речима, поред креирања апликације и интерент портала, пројекат обухвата и широк, теоријски, мултидисциплинарни приступ “Полицији у заједници”, пре свега из угла когнитивних наука и социологије, с циљем да се анализирају сви фактори, од социјалних, културних, правних и етичких, који утичу на примену стратегије “Полиција у заједници”, а иамају утицај на поверење и квалитет интеракције између грађана и полиције.

Универзитет у Новом Саду, у координацији проф. др Сунчице Здравковић и наше саговорнице, докторанда Иване Јаковљев, с Филозофског факултета у Новом Саду, тако учествује у анализи фактора који утичу на перцепцију ризика, страх од криминала, поверење у полицију, спремност грађана за сарадњу с полицијом и сличне концепте који су релевантни за стратегију “Полиције у заједници”.

Новосадски тим који чине стручњаци с Одсека за психологију и Одсека за социологију такође је учествовао у анализи постојећих мобилних апликација у служби полиције, с циљем да се утврде предности и недостаци постојећих технолошких решења.

„Веома важно што су научници из Србије добили прилику да учествују у овако великом и важном пројекту. Надам се да ће учешће на овом пројекту резултирати, не само повећањем знања о овој области, већ да ће Србија бити једна од европских земаља која ће, након завршетка пројекта, имплементирати креирана технолошка решења и тиме допринети примени Стратегије полиције у заједници коју је Влада Републике Србије усвојила 2013.”, каже Ивана Јаковљев.

В. Црњански