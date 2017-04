Србољуб Станковић ослобођен после 19 година

Пензионисаном дипломиреном инжењеру геологије Србољубу Станковићу оптужницом Вишег јавног тужиалштва, која је прецизирана почетком ове године, стављало на терет да је током 1998, у својству директора „Нафтагас НИС-а” и Б директора у Борду заједничке компаније „РДС–Нафтагас” LTD са седиштем у Лондону, коју је основао „НИС-Нафтагас” Нови Сад с иностраним предузећем „RDS Oilfield Services” LTD из Лондона, искоришћавањем и прекорачењем границе својих службених овлашћења, предузетим радњама, прибавио имовинску корист иностраном предузећу „RDS RIG Design” LTD Лондон, а на штету „НИС-Нафтагас” Нови Сад, а такође и имовинску корист иностраном предузећу „ RDS Oilfield Services” LTD Кипар, такође на штету „НИС-Нафтагаса”.

Окружни јавни тужилац је захтев за спровођење истраге поднео 3. априла 2003. године, а на основу њега је истражни судија 2007. године донео решење о спровођењу истраге.

„Након свих изведених доказа у тој кривичноправној ствари те правилном и подробном анализом истих тих доказа надао, сам се да ће Тужилаштво током поступка одустати од кривичног гоњења у односу на мог брањеника Србољуба Станковића, али се то није десило“, предочио је за „Дневник” адвокат Љубомир Апро. “Био сам убеђен у то да ће се на крају донети законита и правилна пресуда којом се Станковић ослобађа оптужбе, што се и десило данас, када је поступајући судија Мирољуб Новићевић јавно објавио пресуду којом се Србољуб Станковић ослобађа оптужбе.

С. Х. Д.