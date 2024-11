ГЛУМИЦА МИЛИЦА ГОЈKОВИЋ О УЛОЗИ НОВИНАРКЕ ДАНИЦЕ МАНДИЋ: Мислила сам да је серија „Сабља” смео подухват

Серија је смештена у 2003. годину и прати дане након убиства српског премијера Зорана Ђинђића, али нас враћа и у догађаје који су се одвили пре атентата. Новинарку Даницу Мандић, која покушава да открије праву позадину атентата, тумачи глумица Милица Гојковић, која је у интервјуу за наш лист открила како јој се допала идеја да се сними једна серија која ће говорити о догађајима из наше блиске прошлости и нечему што је и сама, додуше као дете, доживела.



– Kада сам пре неколико година чула да редитељи Владимир Тагић и Горан Станковић раде на сценарију за серију „Сабља”, прво сам помислила како је то смео подухват, а онда сам, знајући колико су даровити, темељни и посвећени, пожелела да будем део исте. Без обзира на наше године те 2003. године, то што смо били сведоци тог тренутка има, за мене, посебну тежину. Владимир и Горан су успели да поново, на неки начин, осветле тај догађај, али и да усмере пажњу на личне приче, приказујући како су и обични људи доживели моменат који нам је свима заувек променио животе. При томе, оставили су довољно простора да се након гледања запитамо где смо као друштво данас.