(ФОТО/ВИДЕО) ФИЛ КОЛИНС ОТКРИО ЗАШТО СЕ ПОВУКАО ИЗ ЈАВНОСТИ "Био сам близу смрти"

Музичка легенда, која има 73 године, постала је све мање покретна у последњих 15 година.

Колинс је повредио вратне пршљенове што је довело до озбиљних оштећења нерава. Због повреде мора да хода уз помоћ штаке, а понекад и да користи инвалидска колица, пише Мирор.

У новом документарцу под називом "Phil Collinss: Drummer First", који је сада доступан бесплатно на јутјуб каналу Друмео, Фил је открио како су деценије ударања у бубњеве утицале на његове руке, ноге и тело.

Након што је претходно открио да има потешкоћа да свира бубњеве, Фил је дирљиво рекао:

Фото: screenshot/ Youtube/ Drumeo

"Ако се једног дана пробудим и будем могао да држим пар штапића за бубњеве, покушаћу. Али осећам да сам искористио све своје километре. И даље ми је то помало тешко да схватим. Цео живот сам свирао бубњеве. Одједном не бити у стању да то радим је шок. Ако не могу да радим оно што сам радио и то добро радио, радије бих да се опустим и ништа не радим."

Документарац је снимљен 2022. године, али је тек ове недеље објављен. У њему, Фил истиче да себе сматра пре свега бубњарем, а не певачем, упркос томе што је имао огромне глобалне хитове попут "Against All Odds", "Easy Lover", "In The Air Tonight", "Another Day In Paradiseсе" и "Sussudio".

"Нисам певач који повремено свира бубњеве; више сам бубњар који понекад пева", истиче Колинс.

Његов син открио детаље велике операције

У документарцу, Филов син Ник, који сада наступа са Генесисом на концертима јер Фил то више не може - поделио је да је његов познати отац морао да уради "велику операцију на врату која је настала због свих тих година свирања бубњева и лошег држања."

Такође је открио да Фил пати од стања које се назива "дроп-фоот", где му је једно од стопала без осећаја.

Фил је свој последњи наступ са Генесисом имао у марту 2022. године у лондонској О2 Арени. Тада се опростио од своје публике, уз шалу да ће сада морати да пронађе "прави посао".

Група се поново окупила на турнеји The Last Domino?, која је била њихова прва Генесис лајв турнеја у последњих 14 година.

Објашњавајући како су морали да промене шоу због његовог смањеног кретања, Фил је за Гардијан рекао: "Наравно, моје здравље мења ствари. Али заправо сам приметио на својим недавним соло турнејама да то није сметало; публика је и даље слушала и реаговала."

Иако је изгледао крхко на бини и морао да седи на столици током наступа, то је и даље био култни тренутак.

У поруци објављеној на сајту Генесис-а, Фил је објаснио више о свом стању и рекао: "На неки начин, током последње Генесис турнеје, дислоцирао сам неколико пршљенова у горњем делу врата и то је утицало на моје руке. Након успешне операције на врату, моје руке још увек не функционишу нормално. Можда ће се то променити за годину дана, али тренутно је немогуће да свирам бубњеве или клавир."

Фото: screenshot/ Youtube/ Drumeo

Колинс је признао и да има проблеме с алкохолом

Фил је признао да је проблем са алкохолом скоро довео до акутног панкреатитиса.

Након што му је речено да ће имати проблема да свира бубњеве у будућности, Фил је признао на конференцији за новинаре 2016. године: "За неколико месеци пијете водку из фрижидера ујутро и падате пред децом."

Додао је: "Био је то период кроз који сам прошао, и имао сам среће да преживим и извучем се. Био сам врло близу смрти."

Године 2013, лекари су му рекли да његов панкреас показује знакове трајног оштећења, те је престао да пије на три године.

"Нисам пио током тог времена, али сада сам сасвим способан да попијем два или три чаше вина, пожелим лаку ноћ и одем", рекао је раније за Мирор.