ОДЛАЗАК ПРВОГ ЧЛАНА КУЛТНЕ ХЕВИ МЕТАЛ ГРУПЕ Ппреминуо бивши певач Ајрон мејдена

Вест о његовој смрти објавио је његов пост-Маиден бенд Море на друштвеним мрежама јуче (29. јул). Деј је имао 69 година у тренутку смрти, а узрок још увек није саопштен. Група More се тим поводом огласила на друштвеним мрежама.

"Дубоко смо ожалошћени вешћу о смрти великог MORE певача Паула Марија Даyа. Паул је био огроман део новог таласа британског хеви метала (New Wave of British Heavy Metal) још од времена када је био део ране поставе групе Iron Maiden, као и захваљујући његовом фантастичном наступу на албуму Warhead."

"Био је веома вољена личност у британском рокенролу и свирао је на многим незаборавним концертима, укључујући легендарни Monsters of Rock 1981. године на Касл Донингтону заједно са бендовима AC/DC, Whitesnake/David Coverdale, као и на турнејама са Iron Maiden, Def Leppard и многим другим легендарним уметницима. Мајк Фриленд га се са љубављу сећа као ‘проклето сјајног певача!’ Част нам је што и даље свирамо његову музику и увек ћемо мислити на њега сваки пут када засвирамо уводне ноте песме Warhead. Упућујемо најдубље саучешће Половој породици, пријатељима, као и бројним фановима широм света који воле његову музику", написао је бенд о преминулом певачу.

Избачен из Iron Maidena

Пол Марио Деј придружио се бенду Iron Maiden када га је басиста Стив Херис основао 1975. године. Деј је био први певач бенда и са њима је био од 1975. до 1976. године, када га је заменио Денис Вилкок. Након тога, Вилока је заменио Пол Ди’Ано, који је певао на прва два култна албума Iron Maidena. Ди’Ано је преминуо у октобру 2024. године у 66. години.

Деј је напустио бенд 1976. године, а у документарцу о формирању бенда, "Iron Maiden: The Early Days", откривено је да је избачен због недостатка сценског присуства. Говорећи за Blabbermouth 2019. године о свом одласку, Деј је рекао:

"Стив је говорио: ‘Мораш да будеш бољи. Мораш да будеш више присутан пред публиком. Мораш да командујеш бином. Мораш да будеш херој.’ И ја сам се слагао с њим, али нисам знао како то да постигнем. Давао ми је упозорења три месеца: ‘Среди се. Среди се.’ И желео сам, само нисам знао како. И онда, кад сам добио отказ и био сломљен, то ме је променило."

Фото: screenshot/Youtube/MetalTalk

"Права истина је да Iron Maiden тада нису били ништа посебно, искрено. То је био сам почетак… Сви су кретали од нуле. То је био мој период у бенду, то је била њихова нулта тачка. Стив је желео да бенд постане огроман. Знао је шта жели. И то је и добио – један од највећих бендова на свету. Колико год да ме болело и колико год да ме уздрмало, тог дана сам научио огромну лекцију. И искористио сам ту емоцију, претпостављам, у свом певању."

Иако се Пол Марио Деј никада није поново појавио на бини са Iron Maidenom, четворо од петорице чланова оригиналне поставе из 1975. окупили су се децембра 2018. током божићних празника. Након што је напустио Iron Maiden, Деј је певао у бенду More, који је постао познат по албуму Warhead из 1981. године. Те исте године су наступили на чувеном Monsters of Rock фестивалу у Касл Донингтону уз AC/DC, Def Leppard, Whitesnake и друге.

Између 1983. и 1984. био је кратко певач бенда Wildfire, а 1985. се придружио обновљеној постави легендарног глем рок састава Sweet. Гитариста бенда Sweet, Енди Скот, одао је почаст Деју на Фејсбуку:

"Мик Такер и ја смо окупили прву нову поставу Sweet-а након паузе оригиналног бенда. Требао нам је певач, и када је Пол дошао на аудицију, даље нисмо тражили. Први концерти су били у Аустралији, распродати, што је био добар знак за будућност. Европа је следила пример, а три распродата концерта у Marquee клубу у Лондону донела су лајв албум, видео и ДВД. Live at the Marquee је добро прошао на разним топ-листама широм света, а Полова вокална изведба је издржала тест времена."