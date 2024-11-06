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ЛЕГАТ МИЛАНА МЛАДЕНОВИЋА У НБС Рукописи, песме, фотографије

06.11.2024. 11:26 11:28
Пише:
Дневник
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легат
Фото: промо

Поводом 30 година од смрти Милана Младеновића, певача, гитаристе, текстописца и композитора, најпознатијег по раду у бендовима Екатарина Велика и Шарло Акробата, 5. новембрау Народној библиотеци Србије биће отворен Легат Милана Младеновића.

Сталном поставком посвећеној Милану Младеновићу као песнику, најстарија установа културе у Србији додатно указује на уметничку вредност његовог дела и рокенрол песништво као културни феномен.

Поставка коју чине рукописи, песме, фотографије и друге личне ствари из заоставштине рок музичара јединственог поетског израза, плод је вишегодишње сарадње Народне библиотеке Србије и Задужбине Милана Младеновића.

И. Б.

милан младеновић легат
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
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