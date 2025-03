МИСТЕРИЈА ИМЕНА ОСКАР! Ко је заиста кумовао најпознатијој ФИЛМСКОЈ НАГРАДИ и зашто је НАЈТРОФЕЈНИЈА глумица бојкотовала церемоније ИМА И СВОЈУ ЦЕНУ

За почетак, да ли сте знали да право име највећег филмског признања, које се додељује од 1929. године, заправо гласи "Academy of Awards of Merit", награда Академије за заслуге? Не зна се тачно како је добило надимак Оскар, али, ако је веровати најпопуларнијој теорији, за све је крива госпођа Маргарет Херик.

Каријеру у Америчкој академији филмских уметности и наука почела је као библиотекарка, да би касније постала један од извршних директора. Случајно је рекла да је статуета (витез са мачем у арт деко стилу) подсећа на њеног ујака Оскара. Et voila! Но, многи сматрају да је ујка Оскар само холивудска фантазија.

Назив је први пут поменут у једној колумни из 1934, када је критичар Сидни Сколски писао о Кетрин Хепберн после проглашења за најбољу глумицу у остварењу "Јутарња слава" Постоји, међутим, и "случај Бет Дејвис". У својој аутобиографији филмска дива је тврдила да је заправо она била Оскарова кума, јер је, 1936. године када је освојила признање, прокоментарисала како је статуа подсећа на њеног мужа чије је друго име било, погађате, Оскар.

Фото: freepik

Надимак је званично усвојен 1939. године, а оно чувено "And the Oscar goes to…" први пут се на сцени чуло 29. фебруара 1940, када је филм над филмовима "Прохујало са вихором" освојио девет "златних дечака" и ушао у легенду.

Кетрин Хепберн и даље је апсолутна рекордерка са четири Оскара, и све их је добила у категорији за најбољу глумицу. Није се појавила ни на једној додели, јер се чврсто држала става да "њој награде ништа не значе". Само једном је дошла на церемонију, 1974. године, да уручи специјално признање продуценту и њеном пријатељу Лоренсу Вајнгартену. На сцену се попела право из своје баште, у радном оделу које, како је рекла, није стигла да очисти. Био је то историјски моменат.

У мушкој екипи рекорд држи Клинт Иствуд са такође четири Оскара, али ниједног није освојио за глуму: два за режију, два за најбољи филм.

Винсент Минели, његова супруга Џуди Гарланд и ћерка Лајза чланови су најјаче "оскаровске" породице – сви имају по једну позлаћену статуу.

Не заборавимо и највећег победника.

Волт Дизни је best of the best са чак 22 регуларна Оскара и четири почасна. У коначни биланс није урачунато седам Оскарчића који су му као штос уручени са главним за "Снежану и седам патуљака".

Открићемо вам и од чега су направљени кипови. Данас у себи носе легуру звану британијум, мешавину калаја, антимона и бакра. Статуа је прекривена чистим, 24-каратним златом. Оне прве, уручена на церемонији 1929. године у хотелу "Холивуд Рузвелт", биле су од позлаћене бронзе. Током Другог светског рата, због оскудице материјала, израђивале су се од гипса. Интересантно је да се сва четири Оскара Кетрин Хепберн разликују – не само по материјалу, јер је један бронзани, већ и по величини.

Колико кошта Оскар?

Оригиналну статуу је, иначе, дизајнирао британски уметник Џорџ Стенли. Касније је преобликована, а карактеристичан изглед добила је под надзором чувеног продуцента Сесила Де Мила. Након обликовања у калупу, кипови се пажљиво полирају и чекају победнике. После проглашења додају се завршни детаљи – име добитника и година доделе.

Да би се направило 50 кипића потребно је три месеца. А колико кошта израда Оскара? Вероватно ћете се изненадити – око 400 долара. Закључно са прошлом годином, додељено је укупно 3.140 статуета. Вечерас ће се број повећати за 23, колико има категорија.

Жена.Блиц