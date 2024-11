ВЕЛИКА ИЗЛОЖБА БЕОГРАДСКЕ СТАНИЦЕ – СЕРВИСА ЗА САВРЕМЕНИ ПЛЕС У ЗАГРЕБУ Плес, отпор, (не)рад

Изложба је настала након четири године заједничког рада у оквиру пројекта (Non)Aligned Movements и Станице - Сервиса за савремени плес, у организацији регионалне плесне мреже Nomad Dance Academy. Плесна представа кореографа Игора Коруге „Жеља да се направи чврста историја завршиће се неуспехом“ са шесторо пионира савременог плеса у Србији, Нелом Антоновић, Јеленом Јовић, Анђелијом Тодоровић, Сањом Крсмановић Тасић, Борисом Чакшираном и Татјаном Пајовић, биће део програма отварања.

На изложби ће бити приказани материјали који сведоче о раду и деловању преко 100 уметника и уметничких колектива, као и теоретичара и мислилаца који су бележили друштвене, културне, уметничке и политичке трансформације плесног тела и плесног рада. Тим истраживача који је радио на изложби чине Славчо Димитров, Милица Ивић, Теа Кантоци, Игор Коруга, Ива Нерина Сибила, Биљана Тануровска-Кјулавковски, Рок Вевар и Јасмина Заложник, док су главни кустоси Биљана Тануровска-Кјулавковски и Рок Вевар уз кустоску подршку Јасне Јакшић. Продуценткиња је Маријана Цветковић, а извршна продуценткиња Ана Летунић. Дизајн изложбе је урадио уметник Синиша Илић, а визуелни идентитет Андреј Долинка.

Изложба “Плес, отпор, (не)рад. Културни, политички и уметнички аспекти плеса за време и након Југославије” представља и дугорочно истраживање и стварање дигиталне архиве савременог плеса и извођачких уметности у нашем делу Европе. Она није направљена као неки финални акт кроз приказани материјал, већ као још један корак на путу изградње и артикулације односа који се успостављају кроз одабране артефакте. Читав овај процесс представља се као (не)радни материјал, као простор за истраживање са својим разнородним потенцијалима.

Плесни архив за могућност истраживања

У оквиру изложбе биће званично представљен и отворен дигиталин плесни архив НАДА – (Non)Aligned Dance Archive на интернет страници www.nada.nomaddanceacademy.si који ће по први пут понудити могућност истраживања, претраживања и коришћења архивског материјала из историје савременог плеса на простору некадашње Југославије и њених наследница.

Део пројекта је и књига која прати рад на архиву и изложби „Bodies of Dance: Aspects of Dance as Cultural, Political, and Art Work in Yugoslavia and After” коју су уредиле Ника Архар и Јасмина Заложник, Ова књига својом историјско-теоријском позицијом пружа политички, културни и уметнички оквир у коме се појављује модерни и савремени плес у Словенији, Хрватској, Србији и Македонији.