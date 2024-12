(ФОТО) ПОЗНАТИ ГЛУМАЦ И БИВШИ МУЖ БАРБРЕ СТРЕЈСЕНД ЖИВИ У ЛУКС ВИЛИ, А СИН ПРОСЈАК И БЕСКУЋНИК Папараци га усликали у ужасном стању

Џес Бролин, млађи син познатог глумца Џејмса Бролина, годинама привлачи пажњу светских медија због свог неконвенционалног и скромног начина живота. Иако његов отац ужива у раскоши и луксузу, живећи са супругом, славном Барбром Стрејсенд, у импресивној вили у Малибуу, Џес је одабрао потпуно другачији пут. Наиме, упркос привилегијама које му је породица могла обезбедити, Џес наводно одбија сваку врсту помоћи и често је виђен како претражује контејнере у потрази за основним потребама.

Недавно су медији пренели најновије фотографије 52-годишњег Џеса, који тренутно живи у мотелу смештеном у предграђу Охаја. Папараци су га ухватили у тренутку када је чекао аутобус поред прометног аутопута, у близини поменутог мотела. Његов изглед, али и начин живота, сведоче о избору који изазива подељене реакције јавности. Џес, који сада тежи око 160 килограма, често носи похабану и једноставну гардеробу, што додатно наглашава његову скромност и одмак од света привилегија у којем је одрастао.

