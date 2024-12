АМБЕР ХЕРД О ОДЛУЦИ БЛЕЈК ЛАЈВЛИ: "Могла БИ бити јавно осрамоћена" ФОТО

Глумица Амбер Херд прекинула је вишегодишње ћутање и огласила се путем НБЦ Неwса како би коментарисала случај Блејк Лајвли, која је оптужила колегу Џастина Балдонија за сексуално узнемиравање.

Глумица тврди да је њен колега током снимања филма "It Ends With Us" свесно желео да наруши њену репутацију.

Лајвли је појаснила да јој је током снимања Балдони реметио мир, превише потенцирајући причу о сексу, порнографији, а чак је и као редитељ неколико сцена "наместио" тако да буду експлицитне.

I don’t think the two are the same. I heard the testimony from Heard it was bad. Blake Lively I’ll wait to see what her evidence is and her testimony.



