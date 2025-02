ДЕ НИРО УЖИВА СА 36 ГОДИНА МЛАЂОМ ИЗАБРАНИЦОМ Њихова прича не престаје да ИНТРИГИРА, сада су поново у жижи јавности! (ФОТО)

Прослављени Роберт Де Ниро (81) и његова девојка Тифани Чен (45) привукли су доста пажње на поменутом догађају.

Због разлике од чак 36 година, овај пар је на сваком кораку тема медија, међутим, они уживају у својој љубави још од 2021. године и заједно одгајају своју двогодишњу ћерку која је Де Ниру седмо дете по реду.

На поменутом догађају обоје су заблистали у мало лежернијим издањима. Тифани је одабрала дугачак црни капут који уклопила са удобним чизмама, али и црвеним шалом, док је Де Ниро имао класичне панталоне, плави џемпер и капут у истој боји.

Robert De Niro, 81, and girlfriend Tiffany Chen, 45, have date night away from baby at Paul McCartney concert https://t.co/F2TR9xEvw5

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 13, 2025