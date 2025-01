„ДЕПОРТУЈТЕ ЈЕ“ Трампов политичар тражи да Селена Гомез напусти Америку! ПОП ЗВЕЗДА му кроз СУЗЕ одговорила (ФОТО; ВИДЕО)

Ова 32-годишњакиња дива је плакала пред камером - туга која је дошла као одговор на масовне депортације имиграната без докумената, под наредбом Доналда Трампа.

Иако је обрисала видео, кратак временски период био је довољан да изазове реакције републиканаца и присталица МАГА-е. Кандидат америчког Сената Сем Паркер је први позвао да се Селена депортује, као приказ да не сме да постоји толеранција за присталице "супротне стране".

Селена је рођена у Сједињеним Државама и амерички је држављанин. Њени бака и деда напустили су Мексико ради бољег живота.

- Депортујте Селену Гомез. Селена Гомез је изабрала илегалце изнад Америке, она је потомак 3. генерације мексичких илегалаца који су добили држављанство у Амнестији '87. Она има пристрасан став према Америци, као и њени родитељи - илегалци - писао је Паркер.

Selena Gomez shares new Instagram story crying amid the deportation of Mexicans: “I’m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don’t understand. I wish I could do something.” pic.twitter.com/9H7ojMhpCN

Само неколико сати након дивљих тврдњи, Селена је објавила одговор на "Инстаграму". Дизнијева дечја звезда написала је: "Ох, господине Паркер, господине Паркер. Хвала на смеху и претњи."

- Убризгавам твоје сузе у вене - била је реплика политичара.

- Сви моји људи су нападнути. Деца. Не разумем. Тако ми је жао. Волела бих да могу нешто да урадим и хоћу, обећавам - говорила је Селена у спорном видео снимку.

Борба за "своје"

Ово није први пут да је певачица искористила свој глас, обожаван широм света, у борби за своје корене.

У тексту за часопис Тајм, 2019., открила је да је њена тетка прешла границу "сакривена у камиону", 1970-их, а пратили су је и њени бака и деда по оцу. Додала је да је њен отац Рикардо Гомез рођен у Тексасу "убрзо".

Selena Gomez’s Mexican grandparents crossed the border illegally and after many years were granted citizenship… and then you have people on here wondering why this issue is so close to her heart. pic.twitter.com/ERGGEsLFov

