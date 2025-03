(ФОТО) ЋЕРКА ДЕМИ МУР ЗАБЛИСТАЛА У ЛЕГЕНДАРНОМ БИКИНИЈУ КОЈИ ЈЕ ЊЕНА МАЈКА НОСИЛА У КУЛТНОМ ФИЛМУ Румер Вилис одушевила фанове фотографијама без шминке

Деми је у том филму тумачила лик Ерин Грант, док је Румер, која је тада имала само седам година, играла њену ћерку Енџелу.

Сада, као одрасла жена, Румер је одлучила да поново понесе златни светлуцави бикини који је њена мајка носила у филму. Уз њега је комбиновала сунчане наочаре и црне штикле, а на фотографијама које је поделила, чини се да није носила шминку, што је само додатно истакло њену природну лепоту.

На неколико фотографија Румер је позирала заједно са својом ћерком Луетом Ајзли, која ускоро слави свој други рођендан.

Филм *Striptease* био је врло контроверзан за своје време, а прошле године Деми Мур је поделила своје искуство са једном од најпознатијих сцена у филму, где се појавила топлес.

„Једна од највећих заблуда о мени је да сам волела своје тело. У стварности, већину пројеката сам бирала како бих превазишла несигурности у вези са својим изгледом“, признала је Деми.

Такође је додала да су је одувек фасцинирале „провокативне ствари“, али не на сексуалан начин, већ оне које подстичу на дубља и смислена размишљања.

Rumer Willis slips into mom Demi Moore’s iconic gold bikini from ‘Striptease’ — almost 3 decades later https://t.co/cBpaAZVAU9 pic.twitter.com/7qFU7lXysm

— Page Six (@PageSix) March 6, 2025