(ФОТО) МАЈЧИНСТВО У ШЕСТОЈ ДЕЦЕНИЈИ ЈОЈ БАШ ПРИЈА Камерон Дијаз први пут у јавности са сином! ОТКРИВЕНО необично значење његовог имена

Дечаку су дали неуобичајено име – Кардинал, а свет сада први пут има прилике да види и како он изгледа.

После дуже паузе Камерон Дијаз вратила се у "фабрику снова" и снимила филм "Опет у акцији". Но, још није извесно да ли кратка посета холивудским студијима значи и њен коначан повратак послу и излазак из самонаметнуте изолације. Популарна глумица је пре неколико година одлучила да се макне из света шоу-бизниса и посвети се породици, а више је него очигледно да у том сегменту живота ужива "до даске".

Cameron Diaz steps out for rare outing with son Cardinal in Santa Barbara https://t.co/6Dnu2yzDkc pic.twitter.com/SsM8JGwXWy

— Page Six (@PageSix) February 25, 2025