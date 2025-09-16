ХОЛИВУДСКИ ИДОЛ КОЈИ ЈЕ ИЗГУБИО ДВОЈИЦУ СИНОВА Тужна страна живота Роберта Редфорда
Све нас је растужила вест да је холивудски глумац Роберт Редфорд умро у 89. години.
Његов живот су обележелиле велике трагедије - изгубио је двоје од четворо деце, два сина. Један је имао само два и по месеца, а други 58 година.
Са првом супругом, Лолом Ван Вагенен, имао је четворо деце - Скота, Шону, Џејмса и Ејми Редфорд.
Нажалост, њихов најстарији син, Скот, преминуо је од синдрома изненадне смрти одојчета, када је имао само два месеца.
Џејмс Редфорд, активиста, филмски стваралац и филантроп имао је 58 година када је преминуо од рака јетре, што је и сам Роберт Редфорд саопштио.
- Туга је немерљива када се изгуби дете. Џејми је био вољени син, супруг и отац. Његова заоставштина живи кроз његову децу, уметност, филмове и његову дубоку посвећеност очувању природе и животне средине. Роберт Редфорд тугује заједно са својом породицом у овом тешком тренутку и моли за приватност - написано је у саопштењу.
Дејвид Џејмс Редфорд, познат као 'Џејми', био је треће од четворо деце које су добили Роберт Редфорд и његова бивша супруга, историчарка Лола Ван Вагенен.
Џејмс Редфорд дипломирао је креативно писање и филм на Универзитету Колорадо у Болдеру, а потом стекао и мастер диплому из књижевности на Универзитету Нортвестерн.
Он и његов отац су 2005. године основали 'The Редфорд Центер', који, према званичном сајту, 'користи филмове и медије са снажном поруком како би убрзао напредак у области заштите животне средине, климатске правде, решења и обнове'. Млађи Редфорд је био председник те организације, где је користио своје вештине писца, редитеља и продуцента за рад на филмовима и телевизијским пројектима.
Написао је, режирао и продуцирао више од десетак филмова, укључујући награђиване документарце као што су: "Watershed", "Toxic Хот Сеат" и "Mann в. Форд".
Након што је прошао кроз две трансплантације јетре, основао је Институт Џејмса Редфорда за подизање свести о трансплантацији, непрофитну организацију која има за циљ да едукује јавност о важности донације органа и ткива.