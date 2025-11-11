clear sky
10°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

31. ДЕЦЕМБАР ЈЕ ЊЕН, ПРЕКО ДАНА ЗАГРЕБ, УВЕЧЕ БЕОГРАД

ПРИЈОВИЋКА У ХРВАТСКОЈ ОБОРИЛА РЕКОЛРД АЛИ И САЈТ ЗА КУПОВИНУ КАРАТА! Невероватних 1,6 милиона корисника покушало да купи улазницу за концерт

11.11.2025. 12:43 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
Ilustracija Dnevnik/Printscreen YT - Telegraf
Фото: Ilustracija Dnevnik/Printscreen YT - Telegraf

Певачица Александра Пријовић распродала је концерт у Загребу у рекордном року. 1,6 милиона људи покушало је на сајту да купи карту, због чега је пао систем.

Александра Пријовић за дочек Нове године наступаће, преко дана у Загребу, а увече ће са београдском публиком дочекати поноћ.

Чим су пуштене карте за концерт у Загребу, иако неке коштају и 700 евра, фанови су одмах похрлили на сајт да обезбеде своје место. Већ у првим минутима продаје систем је пао због преоптерећења, а забележено је чак 1,6 милиона покушаја куповине. Организатори су се убрзо огласили на друштвеним мрежама.

"Драги сви… 1,6 милиона покушаја куповине, понеки напад и… догоди се ово. Извињавамо се због непријатности и хвала вам на стрпљењу, разумевању и енергији љубави која руши границе. Радимо на решењу како бисмо вечерас наставили где смо стали. Ускоро се враћамо са конкретним информацијама - када се наставља продаја карата за концерт Александре Пријовић у Загребу", навели су организатори.

Иако је вест о наступу у главном граду Хрватске изазвала одушевљење, уследило је и изненађење - ВИП карте коштају невероватних 700 евра. Друштвене мреже одмах су се усијале од коментара, а у једној објави појавило се и поређење са ценама карата за концерт Лејди Гаге, што је додатно привукло пажњу јавности. "700 евра, молим?!", "Како је могуће да толико кошта?", "Срамота!", "Ово је сулудо!", само су неки од бројних коментара који су преплавили мреже.

Ипак, део публике сматра да се та цифра односи на ВИП сто намењен за шест до осам особа, па је цена заправо за групу, а не по особи.

 

Информер

Александра Пријовић концерт загреб Хрватска
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај