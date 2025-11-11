31. ДЕЦЕМБАР ЈЕ ЊЕН, ПРЕКО ДАНА ЗАГРЕБ, УВЕЧЕ БЕОГРАД
ПРИЈОВИЋКА У ХРВАТСКОЈ ОБОРИЛА РЕКОЛРД АЛИ И САЈТ ЗА КУПОВИНУ КАРАТА! Невероватних 1,6 милиона корисника покушало да купи улазницу за концерт
Певачица Александра Пријовић распродала је концерт у Загребу у рекордном року. 1,6 милиона људи покушало је на сајту да купи карту, због чега је пао систем.
Александра Пријовић за дочек Нове године наступаће, преко дана у Загребу, а увече ће са београдском публиком дочекати поноћ.
Чим су пуштене карте за концерт у Загребу, иако неке коштају и 700 евра, фанови су одмах похрлили на сајт да обезбеде своје место. Већ у првим минутима продаје систем је пао због преоптерећења, а забележено је чак 1,6 милиона покушаја куповине. Организатори су се убрзо огласили на друштвеним мрежама.
"Драги сви… 1,6 милиона покушаја куповине, понеки напад и… догоди се ово. Извињавамо се због непријатности и хвала вам на стрпљењу, разумевању и енергији љубави која руши границе. Радимо на решењу како бисмо вечерас наставили где смо стали. Ускоро се враћамо са конкретним информацијама - када се наставља продаја карата за концерт Александре Пријовић у Загребу", навели су организатори.
Иако је вест о наступу у главном граду Хрватске изазвала одушевљење, уследило је и изненађење - ВИП карте коштају невероватних 700 евра. Друштвене мреже одмах су се усијале од коментара, а у једној објави појавило се и поређење са ценама карата за концерт Лејди Гаге, што је додатно привукло пажњу јавности. "700 евра, молим?!", "Како је могуће да толико кошта?", "Срамота!", "Ово је сулудо!", само су неки од бројних коментара који су преплавили мреже.
Ипак, део публике сматра да се та цифра односи на ВИП сто намењен за шест до осам особа, па је цена заправо за групу, а не по особи.