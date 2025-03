ТОМ КРУЗ ОПЕТ УХВАЋЕН СА СЕКСИ КУБАНКОМ! Глумац и 26 година млађа лепотица виђени заједно ДА ЛИ су нови холивудски пар? (ФОТО)

Холивудски глумац Том Круз (62) би ускоро могао да затпочне нову романсу, према писањима Daily Mail-а.

Он је већ неколико пута виђен у друштву Ане Де Армас која, иако је млађа од њега 26 година, не испуњава његове наводне критеријуме за везу.

Многи су се сетили и његовог наводног правила 25, када није желео да буде у вези са старијим девојкама, али чини се да то више не важи.

Ана има "чак" 36 година и могла би да буде и његова најстарија љубав ако су гласине истините.

Tom Cruise and Ana De Armas are seen on second outing together as they arrive at Battersea Heliport and continue to spark romance rumours after THAT Valentine's day dinner https://t.co/UYSE5vD5yB

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 17, 2025