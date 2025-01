ЗАНОСНА ВОДИТЕЉКА СВА "ГРМИ": Фотке у брусу распаметиле, сви гледају њене груди (ФОТО)

Заносна водитељка "Острва љубави", Маја Јама, у сусрет новом емитовању је снимила спот у ком је још једном одушевила јавност својим изгледом.

Није тајна да за Мајом уздишу многи, а њена веза са славним фудбалером Рубеном Дијазом је подигла много прашине откад се сазнало за њу.

Love Island All Stars kicks off with extra hot Maya Jama twist as filming beginshttps://t.co/LeELoHs8PU pic.twitter.com/dwbqm9HyGu

— Mirror TV (@MirrorTV) January 12, 2025