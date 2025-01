ХАКОВАН ИЛИ НАС СВЕ ХАКУЈЕ? Славни глумац у великом проблему ХИЉАДЕ ЊЕГОВИХ ПРАТИЛАЦА У ЧУДУ

Славни глумац Жан-Клод Ван Дам (67) има велики проблем - налози на платформама Икс и Јутјуб су му хаковнаи пре три недеље.



По свему судећи, белгијска звезда и даље није преузела контролу над садржајима на налозима које прате на хиљаде фанова.

У последња два дана на глумчевом профилу освануле су врло чудне поруке:

"Волим да плешем јер немам шта друго да радим", "Купио сам јахту за четири милиона америчких долара, али не могу да донирам више од четири америчка долара склоништима за животиње којима је помоћ потребна. Мој новац припада само мени", само су неке од њих.

the hacker of jcvds account just doesnt give up. surely theres something that can be done? we've literally seen behind the scenes and the making of this advert and can clearly see its jcvd. twitter really needs to so something about this. #twitter #help #HackedAccount pic.twitter.com/DYKwMXTL44

— Jean Claude Van Damme FAN PAGE🥋🥷💪 (@vandamme60) January 19, 2025