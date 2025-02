ПРВО ПОЛУФИНАЛЕ ПЕСМА ЗА ЕВРОВИЗИЈУ СТАРТУЈЕ! 15 такмичара у трци за финале, погледајте ко наступа вечерас

У вечерашњем првом полуфиналу бира се првих осморо финалиста, а директан пренос можете пратити на Првом програму РТС-а од 21 час, као и на званичном Јутјуб каналу РТС Песма Евровизије. У првом полуфиналу наступиће 15 такмичара, а најбољих осам пласираће се у финале које се одржава у петак, 28. фебруара.

У вечерашњем првом полуфиналу бира се првих осморо финалиста, а директан пренос можете пратити на Првом програму РТС-а од 21 час, као и на званичном Јутјуб каналу РТС Песма Евровизије. У првом полуфиналу наступиће 15 такмичара, а најбољих осам пласираће се у финале које се одржава у петак, 28. фебруара.

Фото: Printscreen/Youtube/ RTS

Вечерас наступају:

Bojana x David – Шесто чуло

музика: Борис Суботић

текст: Виолета Михајловска, Борис Суботић

аранжман: Марко Дрежњак

Игор Симић - Не могу

музика: Andreas Björkman, Aдриана Пупавац, Udo Mechels

текст: Владимир Даниловић

аранжман: Andreas Björkman, Udo Mechels, Борис Крстајић

„Вампири" - Теби треба неко као ја

музика: Александар Ераковић

текст: Александар Ераковић

аранжман: Александар Ераковић, Саша Петров, Оливер Јовановић

Наташа Којић - Up and Down

музика: Наташа Којић

текст: Наташа Којић

аранжман: Наташа Којић

"Tropico" - AI

музика: Александар Цветковић

текст: Саша Милошевић, Теодора Радовановић

аранжман: Александар Цветковић

Jelena Aleen - Камелеон

музика: Бане Опачић

текст: Бане Опачић

аранжман: Маријо Пајић

Filarri - Meet and Greet

музика: ANTI

текст: ANTI

аранжман: A.N.D.R.

Круз Роуди - Све и одмах

музика: Младен Ракић, Немања Ђорђевић, Данило Миливојевић

текст: Младен Ракић, Немања Ђорђевић, Данило Миливојевић

аранжман: Младен Ракић, Немања Ђорђевић, Данило Миливојевић

Milan Nikolić feat. Caka - Storia del amor

музика: Владимир Граић, Милан Николић

текст: Милан Милетић

аранжман: Дејан Аксић

Ana & The Changes - Бринем

музика: Ана Ћурчин

текст: Ана Ћурчин, Ивана Бутиган

аранжман: Shane Berry, Ана Ћурчин, Милан Бјелица, Горан Антовић

„Исказ" - Трендсетер

музика: Зоран Стефанов

текст: Зоран Стефанов

аранжман: Зоран Стефанов

"Harem Girls" - Аладин

музика: Немања Антонић

текст: Иван Вукајловић, Сања Вучић, Катарина Ђулић, Titta Foureira

аранжман: Немања Антонић

Бибер - Да ми се вратиш

музика: Растко Аксентијевић

текст: Растко Аксентијевић

аранжман: Растко Аксентијевић, Дамњан Аксентијевић, Владан Поповић

МИЛА - GAIA

музика: Rap Gorilla

текст: Rap Gorilla, Данило Богојевић - Noir

аранжман: Rap Gorilla

Антон - У град

музика: Антон

текст: Антон

аранжман: Владимир Богдановић

Све такмичарске композиције доступне су на Јутјуб каналу РТС Песма Евровизије, као и на РТС Планети и другим стриминг платформама.

Овогодишња „Песма за Евровизију“ биће својеврсна арт планета – ода уметности са поруком да је сваки човек уметничко дело.

Победник фестивала представљаће ове године Србију на „Песми Евровизије“ која ће се одржати у швајцарском граду Базелу од 13. до 17. маја.

РТС свој део прихода од гласања донира за међународну хуманитарну акцију "За мале велике хероје"

РТС