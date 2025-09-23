few clouds
(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ РЕАКЦИЈУ ДЕВОЈКЕ КОЈУ ЈЕ МЛАДИ ВОЈНИК ЗАПРОСИО НАКОН НАЈВЕЋЕ ВОЈНЕ ПАРАДЕ У СРБИЈИ Своје умеће показао у дефилеу, а онда КЛЕКНУО пред изабраницу! Она не скида осмех са лица

23.09.2025. 12:33 12:55
Пише:
Дневник
Извор:
vojvodinauzivo.rs
prosidba
Фото: Screenshot / @ana331_

Велика војна парада под називом „Снага јединства 2025“ одржана је протекле суботе у Београду.

Грађани су имали прилике да виде како нова, тако и добро позната наоружања Војске Србије, као и дефиле више од 10.000 припадника Војске Србије, чак 70 различитих летелица, 600 борбених возила и око 20 пловила.


Ипак, за један млади пар оно што је можда био и најузбудљивији догађај тог дана јесте сигурно просидба која је, како се чини, уследила након војне параде.

Млади војник, још увек обучен у униформу Војске Србије, решио је да изненади своју изабраницу и из униформе извуче прстен, клекне и измами јој осмех на лице!

Овај чаробни транутак погледајте ОВДЕ

(vojvodinauzivo.rs)

Војска Србије просидба
Извор:
vojvodinauzivo.rs
Пише:
Дневник
