„Исус је имао косу!“ ТАМНОПУТОЈ ГЛУМИЦИ ПОВЕРЕНА УЛОГА ХРИСТА! Бура на друштвеним мрежама, коментари пљуште (ВИДЕО)

Емисија ће бити приказана у амфитеатру Holliwood Bowl у Лос Анђелесу, почевши од 1. августа и трајаће до 3. августа, преноси Variety.

Ериво је поделио ову вест на Инстаграму.

"Мало сам заузета овог лета, једва чекам", написала је на Сторију.

Иначе, глумица се већ појавила у овој представи - 2020. године играла је Марију Магдалену и извела популарну песму "I Don’t Know How to Love Him".

Cynthia Erivo will play Jesus Christ in rock musical ‘Jesus Christ Superstar’ at the Hollywood Bowl. pic.twitter.com/liUhjtF94Q — Pop Crave (@PopCrave) February 18, 2025

Мјузикл приказује последњу недељу Исусовог живота

"Jesus Christ Superstar" је првобитно објављен као концептуални албум, а затим је дебитовао на Бродвеју 1971.

Мјузикл приказује последњу недељу Исусовог живота. Филмска адаптација коју је режирао Норман Џевисон приказана је 1973. године, а НБЦ је емитовао концерт "Jesus Christ Superstar" уживо на Ускршњу недељу 2018. са певачем Џоном Леџендом као Исусом Христом и Саром Бареилес као Маријом Магдаленом.

Реакције на друштвеним мрежама

Реакције људи након сазнања за њену улогу биле су различите.

Док једни мисле да ће јој се добро снаћи у мјузиклу, други сматрају да се никако не уклапа у причу.

"Исус Христос не би требало да изгледа овако", "Волим је, али јој ово не стоји", "Ужасно, само хоће да се ругају са хришћанством", "Исус је имао косу", "Кад се карте не продају оптужиће људе да су расисти", само су неки од коментара на друштвеним мрежама.

Била је номинована за Оскара

Синтија Ериво је у последње време у центру пажње због своје главне улоге у филмској адаптацији популарног бродвејског мјузикла Wicked.

У овом дуго очекиваном филму, Ериво тумачи Елфабу, злу вештицу са запада, док Аријана Гранде игра Глинду, добру вештицу са севера. Захваљујући овој улози, номинована је за Оскара у категорији најбоље глумице.

Ово је њена трећа номинација за Оскара, након што је номинована за Харијет 2019.

Она није само глумица - њен глас и музички таленат постају све препознатљивији. Године 2021. објавила је свој први соло албум под називом Ch. 1 Vs. 1, где истражује теме љубави, идентитета и отпорности. Албум је добио позитиван одговор од критичара.