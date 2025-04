(ФОТО/ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ВЕНОМ НАДЛЕЋЕ АУТОМОБИЛЕ Најновије кинеско летеће чудо виђено у јавности

Стелт ловац без репа са три мотора снимљен је овај пут прилично јасно у завршном прилазу за слетање на писту фабричког аеродрома у провинцији Сечуан на југозападу Кине. Ово је засигурно до сада најимпресивнији поглед на овај авион.

Најновији видео долази након серије новијих фотографија и снимака Ј-36, након његовог првог лета 26. децембра и поновне појаве прошлог месеца, о чему је наш портал писао.

Овај снимак је посебно значајан јер приказује авион из изузетно близине, док ниско прелеће аутопут у непосредној близини аеродрома.

Снимљен из унутрашњости аутомобила, Ј-36 се види док се спрема за слетање, са спуштеним тешким стајним трапом са дуплим точковима на сваком сегменту, док се јасно виде и велике дводелне репне површине које функционишу као ваздушне кочнице.

Some interesting stills from the landing video showing the J-36 from the side ... (Images via @Captain 小潇 from Weibo) pic.twitter.com/NozEaoFzZU

Снимак такође пружа најбољи досадашњи поглед на кокпит Ј-36, који је аеродинамички обликован и у равни са горњом линијом предњег трупа, наводи Јаху Њуз.

У комбинацији са изузетно широким носним делом, то снажно указује на конфигурацију са седиштима једно поред другог, иако се на овом снимку види само једна пилотска кацига или наслон избацивог седишта, па је и кабина за једног пилота и даље могућа. Наравно, на мрежама већ постоје и снимци кабине са два пилота:

Stunning J-36 CGI by Mplifier1975, updated based on the recent images/videos, much more to see on his page here:https://t.co/bEV7JMuYxC@Hurin92 pic.twitter.com/KWHlspuRRA

— mack8 (@Mack8miltech) April 7, 2025