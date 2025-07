iPhone 17 стиже ове јесени! ПРОЦУРИЛЕ СВЕ БОЈЕ НОВЕ СЕРИЈЕ, a једна изазива праву пометњу на мрежама (ФОТО, ВИДЕО)

На интернету су се појавиле нове фотографије и видео-снимци на којима се наводно приказују све варијанте боја из наредне iPhone серије. Иако већина нијанси изгледа познато и уобичајено, наранџаста боја из Про линије изазвала је највише коментара – јер на фотографији изгледа интензивно и упадљиво, док је на снимку знатно блажа.

Наводни изглед нове iPhone 17 серије откривен на друштвеним мрежама

Познати технолошки инсајдер Sonny Dickson објавио је на мрежи X фотографије које приказују наводне боје Про модела: црну, белу, тамноплаву и јарко наранџасту. У питању су тзв. „dummy” модели – физичке макете које се користе у индустрији за израду додатне опреме, попут маски за телефон.

First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglI

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 29, 2025