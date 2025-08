БАБА ВАНГА ПРЕДВИДЕЛА ДОЛАЗАК ВАНЗЕМАЉАЦА! Ево кад ће, по пророчанству, на Земљу слетети огроман свемирски брод!

Вест да ће крајем новембра на Земљу стићи непријатељски ванземаљски брод многе је узнемирила, неке насмејала, а све више је оних који су се сетили да је то једно од прорачанстава Бабе Ванге.

О Баба Ванги и њеним пророчанствима обично се говори када се сумира стара и чека нова година, али због недавних најава скорог доласка непријатељског ванземаљског брода на Земљу, одједном су се многи сетили њених предвиђања.

Тако, за крај ове и почетак идуће, 2026. године, према страним медијима, Баба Ванга је најавила да би вештачка интелигенција могла да преузме власт, да би могао да почне глобални рат или да би се чак могли појавити ванземаљци, пренели су страни медији.

Природа би могла снажно да удари

Према предвиђањима повезаним са Бабом Вангом, природа би могла да постане агресивнија у наредној години. Она је наводно упозорила да би 2026. могла да донесе јаке земљотресе, неочекиване вулканске ерупције и тешке временске прилике које би могле да изазову велика разарања, пише Дejлi jаглан.

Верује се да би око осам процената Земљине површине могло бити погођено. Иако никада није дала јасан разлог како би ове катастрофе почеле, многи мисле да су знаци већ око нас. Климатске промене, растуће температуре и непредвидиве олује могли би бити рани наговештаји онога што долази.

Знаци глобалног рата

