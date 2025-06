(ФОТО) ОВО ЈЕ ОМИЉЕНИ ТРАМПОВ МОДЕЛ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА А кад видите шта користи као слику заштите екрана, и није Меланија на њој

Он истовремено користи два уређаја - и не скида сопствену слику са позадине.

Телефон који Доналд Трамп држи у руци је iPhone. Занимљиво, председник САД већ годинама користи два iPhone уређаја истовремено - један за комуникацију на друштвеним мрежама, други искључиво за позиве.

Фоторепортери су недавно ухватили тренутак у којем председник САД Доналд Трамп држи свој телефон. На фотографији коју је објавио Ројтерс јасно се види да на закључаном екрану Трамп чува своју слику, озбиљног израза лица, како прстом показује право у камеру.

Реакције? Очекивано подељене. Његове присталице у томе виде јак симбол лидерства. С друге стране, његови политички неистомишљеници тврде да је реч о "врхунцу нарцисоидности" - јер на позадинској слици није породица, није застава, већ он сам.

Trump’s lock screen was spotted on his phone last night—and it was a photo of himself. Is that not one of the most narcissistic, self-absorbed things you’ve ever seen??? Not his family, not his kids, but himself. Wtf… pic.twitter.com/Ge2h9KqpTF

— Harry Sisson (@harryjsisson) May 31, 2025