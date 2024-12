(ФОТО) „Широко лице, густа брада...“ Погледајте како је заправо ИЗГЛЕДАО ПРАВИ ДЕДА МРАЗ Научници реконструисали његов лик након 1700 година!

Временом, из државе у државу, из године у годину, Свети Никола постао је оличје Деда Мраза којег данас обожавају сва деца на свету.

Међутим, данас, захваљујући научницима који су реконструисали црте лица помоћу његове лобање можемо да видимо, након 1700 година, приказ како је Деда Мраз заправо првобитно изгледао.

Лобања има врло робустан изглед, стварајући снажно лице, будући да су њене димензије на хоризонталној оси веће од просека. То је резултирало широким лицем, рекао је водећи аутор студије Цицеро Мораес за Дејли мејл па додао:

"Ова карактеристика, у комбинацији с густом брадом, снажно подсећа на фигуру коју замишљамо када помислимо на Деда Мраза".

Стручњак за живот и смрт светаца, Хосе Луис Лира, истакао је значај стварног Николе из Мире.

Face of real Santa Claus reconstructed with 3D tech after 1,700 years. https://t.co/rsebEiHFY6

— Interesting Engineering (@IntEngineering) December 8, 2024