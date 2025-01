(ФОТО) ТЕОРИЈЕ ЗАВЕРЕ ОКО СТАЈЛИНГА МЕЛАНИЈЕ ТРАМП, ЈЕДАН ДЕТАЉ ПОСЕБНО ШОКИРА Ово су ТАЈНЕ ПОРУКЕ на сахрани бившег америчког председника

У Националној катедрали у Вашингтону јуче је организована служба поводом сахране некадашњег председника Америке Џимија Картера, којој је присуствовао државни врх САД.

У првим редовима су били бивши председници Бил Клинтон и Барак Обама, одлазећи Џо Бајден и новоизабрани Доналд Трамп, који је стигао у друштву супруге Меланије Трамп.

Као и на ранијем одавању почасти Картеру у Капитолу, нова-стара прва дама Сједињених Америчких Држава била је врло елегантна, а овог пута се појавила у врло ефектној модној комбинацији.

Она је стигла у црном капуту који потписује Валентино, моделу с дворедним копчањем који истиче струк, а посебан утисак оставила је драматичном, предимензионираном крагном беле боје.

На њој је приказан пар како се љуби окружен ружама и лептирићима, у црно-белој боји, што је додатно нагласило контраст. Крагна је део кошуље која, такође, носи потпис модне куће Валентино, а овај принт се појављивао у више комада у јесеној колекцији за 2019, коју је поменути бренд направио с Undercover тимом.

Some are saying it is a Valentino design and there are some copies of what looks like a statue of two people kissing on his stuff.https://t.co/hTWLIXJrzv https://t.co/5p61iuAMSz

— Nana - Angels Here (@blondie425) January 9, 2025