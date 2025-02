ИМАМО НОВУ ПЛАНЕТУ БЛИЗУ ЗЕМЉЕ Ово је разлог за теорије о ВАНЗЕМАЉСКОМ ЖИВОТУ

Названа ХД 20794 д (по звезди ХД 20794, поред које су раније откривене планете ХД 20794 б и ХД 20794 ц), ова планета има најмање 6,5 пута већу масу од Земље.

То би је могло учинити супер-Земљом, стеновитим светом са танком атмосфером, али постоји и могућност да је то сићушна планета налик Нептуну са густим слојевима гаса или чак глобалним океаном изнад чврстог језгра.

Посебно је занимљива јер има изузетно издужену орбиту по којој путује око 647 дана. На једном крају те орбите удаљена је од своје звезде, на већој удаљености него што је Марс од Сунца, што значи да се хлади, док се на другом крају приближава звезди на растојању сличној Венери, где преовлађују високе температуре.

The newly discovered rocky #planet is slightly larger than Earth, but it is in its star’s habitable zone, the same as the Sun.



The planet, called HD 20794 d, is slightly larger than #Earth in size, and therefore belongs to the class of super-Earths, although astronomers classify… pic.twitter.com/Q634iuEITd

