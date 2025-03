НЕСВАКИДАШЊЕ ДОБРО ДЕЛО НЕПРОФИТНОГ ГЛУМЦА Мајкл Шин решио дугова чак 900 људи, у укупној вредности од вртоглавих 1,2 милиона евра

Велшки глумац Мајкл Шин покренуо је акцију како би помогао великој групи људи у јужном Велсу да врате дугове. Да би отплатио дуговања 900 људи Шин је дао 100.000 фунти (око 120.000 евра) свог новца, а укупно отплатио милион фунти (скоро 1,2 милиона евра).

Акција је документована у емисији Тајни поклон од милион фунти Мајкла Шина, која би требало да буде емитована на Каналу 4 следеће недеље, пет месеци након затварања последње високе пећи у Порт Талботу, што је означило крај традиционалне производње челика у јужном Велсу.

Циљ емисије је да открије како неке банке и финансијске компаније профитирају од најугроженијих у друштву.

Шин је рекао да нема 120.000 евра за бацање и да је због тога желео да пројекат буде „ефективан“.

Упркос почетним сумњама, сусрет са женом у кафићу у Порт Талботу која је испричала причу о „радницима челичане у сузама“ који су остали без посла, уверио га је да не треба да одустане.

Прича о проналажењу помоћи за задужене раднике до јавности стиже два месеца након што је глумац најавио да ће финансирати нову позоришну трупу како би се попунила празнина након што је расформирано Национално позориште Велса.

Мајкл Шин се 2021. године прогласио „непрофитним глумцем“, обећавајући да ће сав новац који зарађује користити у добротворне сврхе.

Од тада, 56-годишњи глумац, који је светску славу стекао захваљујући улогама у филму Фрост/Никсон и филмским серијалима Подземни свет (Underworld) и Сумрак сага, продао је своје куће како би осигурао да се у Кардифу 2019. године одржи Светско првенство за бескућнике.

The Twilight Saga timeline - a thread.



1400 – 1200 BC - Aro, Caius and Marcus is born in Greece and formed a coven with their wives. pic.twitter.com/Ab9xzH5IPe

— mly (@itdoesinmyworld) January 17, 2021