Педесет година најбољег рок албума свих времена

Његова педесетогодишњица обележава се широм света, а Дом омладине тим поводом сутра организује трибину на којој ће учествовати еминентни домаћи стручњаци и музичари, чије је стваралаштво инспирисано овом фасцинантном визијом групе, која и после пола века узбуђује слушаоце.

На трибини ће говорити Момчило Рајин (рок критичар), Растко Ћирић (ликовни уметник), Горан Скробоња (писац), Зоран Стефановић (стрип критичар) и чланови групе "The Bestbeat", а модератор ће бити Драган Амброзић, музички критичар и одговорни уредник програма Дома омладине Београда.

"Да би се одмакли од онога што их је неколико година уназад учинило најпопуларнијом групом момака на свету, али не и до краја задовољним па ни срећним, Битлси су 1967. обукли варијететске костиме и представили се као пратећи музичари Билија Ширса, под именом Клуб усамљених срца наредника Пепера", подсећа Момчило Рајин.

Тако су и назвали своје, без сумње, најутицајније дело које су створили у краткој, али бурној каријери, објављеној 1. јуна 1967. године.

На себи својствен начин - надахнуто, духовито, самоиронично, али и ангажовано, проговорили су о свакодневним темама, друштвеном стању, промени свести, мистицизму и широм отворили врата за експеримент сваке врсте - поп музика, од тада па заувек, више неће бити иста, истиче Рајин.

Те 1967. љубав је била реч која је најчешће излазила из уста, поготово младих људи.

"Битлси ће јој само месец дана касније дати и химну у песми ''All You Need Is Love'' коју ће први пут извести на Мондовизији, првом ТВ програму који ће директно преносити многе станице широм планете. Насмејана лица, необични звуци и мелодије, шарена одећа и егзотични, али пријатни мириси, преплавиће улице свих већих градова широм света. Како и зашто је убрзо све поново посивело - то је већ нека друга тема", каже Рајин.

Учесници трибине ће се осврнути и на мало познату тему односа "The Beatles"-а и уметности стрипова, а "The Bestbeat" ће наступити на акустичним инструментима.